A la mascareta obligatòria als espais oberts li queda només una setmana de vida. Un símbol que cau pel camí cap a la gripalització de la covid. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar ahir que el Consell de Ministres de dimarts que ve aprovarà el decret que eliminarà l’ús obligatori de la protecció als carrers. Es tracta d’una de les mesures més impopulars i que tenen menys suport científic, per això altres països europeus ja han fet aquest pas. «La idea és que el decret sigui publicat dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat i que sigui efectiu des de dijous», va assenyalar la ministra. L’eliminació de la mascareta a exteriors es produirà, per tant, només una setmana després que el Congrés convalidés el decret pel qual es prorrogava la seva obligatorietat.

Davant les crítiques de l’oposició i d’un sector dels experts per imposar una mesura que molts estudis assenyalen que no és gaire efectiva per reduir la transmissió, ja que els contagis es produeixen sobretot a interiors, la ministra s’havia defensat assegurant que la fi de les màscares als carrers era a prop, atesa la baixada de la incidència. De fet, dimecres va assegurar davant els consellers de Sanitat que la mesura seria estudiada a la Comissió de Salut Pública per després ser derogada al Consell Interterritorial, però després no va voler confirmar-ho a la roda de premsa. Davant dels mitjans de comunicació només va assenyalar: «Es tracta d’una mesura temporal i atès que estem en el camí adequat, amb una tendència descendent, estem més a prop de modular la mesura, si així el Consell Interterritorial ho acordés».

Però finalment la mesura no serà estudiada pels experts de la Comissió de Salut Pública i serà debatuda en un Consell Interterritorial dilluns. Tot i això, segons fonts de Sanitat, no és necessària la seva aprovació en aquest òrgan perquè la retirada del tapaboques a l’exterior sigui aprovada pel Consell de Ministres.

Crítiques a les formes

Davant això, Andalusia va criticar ahir l’actuació de l’executiu, més per «les formes» que pel fons. El portaveu del Govern andalús, Elías Bendodo, va denunciar que Darias anunciés la fi de les mascaretes a espais oberts de manera «unilateral» i sense haver-ho debatut amb les comunitats. També el PP i Ciutadans van retreure a Sanitat que aprovi la retirada una setmana després d’haver forçat la convalidació del decret al Congrés, que va tirar endavant perquè el Govern hi va introduir l’actualització de les pensions mínimes. Si votaven contra una cosa, tampoc no s’aprovava la pujada de les prestacions.

En la seva defensa, Darias va argumentar, com fa els últims dies, que la mascareta a l’exterior es va aprovar a petició de diversos presidents autonòmics a la reunió que van mantenir amb Pedro Sánchez dos dies abans de la nit de Nadal, per intentar frenar els contagis durant les vacances, època en què es produeixen aglomeracions a molts punts. El tapaboques ja era obligatori si no es podia mantenir la distància de seguretat i els experts van sol·licitar, per tant, altres mesures com limitar les reunions o tancar interiors, però aquestes limitacions es van deixar en mans de les comunitats i el Govern només va aprovar l’ús de la protecció personal en qualsevol circumstància. Tot i això, amb el pas del temps algunes autonomies han canviat d’opinió i n’havien sol·licitat la retirada.