L’assumpte de Laura Borràs aquesta setmana al Parlament, prometent anar fins al final contra la justícia i finalment assumint la realitat i acatant, ha estat «un numeret absolutament ridícul». «Patètic». Els que fan aquestes afirmacions són una persona de rellevant trajectòria convergent i ara a Junts i un destacat dirigent de la formació. Són adjectius durs, molt durs, que xoquen amb la versió de l’entorn de la presidenta del Parlament que han estat altres (és a dir, la CUP i ERC) els que han deixat sola Borràs en la seva determinació d’anar fins al final, desacatant les ordres de la Junta Electoral i defensant l’escó del diputat de la CUP Pau Juvillà, inhabilitat pel TSJC.

Ja pocs poden ignorar al partit una evidència: l’estratègia de Borràs, juntament amb la d’altres destacats càrrecs com Míriam Nogueras al Congrés o Aurora Madaula al Parlament, no és ni de bon tros compartida per altres dirigents destacats.

Quina és l’arrel del xoc? Que mentre Borràs compta amb un suport notable de bases del partit i de l’independentisme mitjançant un discurs basat a prometre mantenir viu el referèndum, tornar a generar un conflicte amb l’Estat més aviat que tard i arribar fins al final en la desobediència davant les institucions de l’Estat, altres reclamen atendre el principi de realitat: que l’1-O va ser un intent de negociar amb l’Estat (ho va afirmar Jordi Sànchez fa uns mesos per escrit i ho ha ratificat l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell en una entrevista recent). Aquest no és un moment revolucionari com el que es va viure a l’octubre del 2017, i, sobretot, que prometre desacataments per acabar assumint el principi de realitat genera un desgast notable de credibilitat al conjunt de l’independentisme i a Junts en particular.

La posició de Borràs

«Laura Borràs és un imant i ho sap», afirmen els que a Junts valoren el paper de la presidenta i excandidata a la Generalitat. Recorden que, a tots els actes de partit, genera sempre una gran atracció i suports entusiastes. Les xarxes socials i l’impacte emocional, dues claus de la política postmoderna, juguen a favor seu. A les primàries com a candidata davant de Damià Calvet va vèncer de forma incontestable. Els que li donen suport continuen considerant-la candidata a presidenta. I, com ella, veuen la necessitat de posar data a un combat nou amb l’Estat. A definir-lo i executar-lo.

En campanya electoral, el míting en què va prometre reactivar la independència si era elegida va generar no poca indignació en el seu partit. Després de quedar en tercera posició, va renunciar a ser vicepresidenta i va ser col·locada a la presidència del Parlament. En el seu primer discurs en el càrrec va prometre que mantindria la inviolabilitat del Parlament, la seva independència, no permetent ingerències de l’executiu ni del judicial. «Quedi dit com a declaració d’intencions», va advertir.

Després va anunciar un canvi del reglament perquè, en cas d’anar a judici per la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, no hagi de deixar el càrrec. Poc després va rectificar. I fa unes setmanes va prometre que si l’expresident Puigdemont tornava a Catalunya, això suposaria culminar la independència. Una afirmació que no va fer cap gràcia a Waterloo.

Finalment, en el conflicte entre els drets del diputat de la CUP i la resolució judicial que l’inhabilita per haver penjat llaços grocs quan era regidor a Lleida, Borràs va prometre anar fins al final defensant l’escó de Juvillà. Fins i tot va promoure -i va desactivar poques hores després- una paralització del Parlament. La realitat és que Juvillà no és diputat. Una cosa de la qual a l’entorn de Borràs culpen la CUP i ERC. La presidenta manté la seva estratègia.

«Laura no ha aguantat la coherència que ha esgrimit i queda tocada, gairebé inhabilitada políticament», opina una persona de la direcció del partit, que conclou que Junts es veu arrossegat, en cert sentit, en aquest problema. Altres persones opinen que només el temps juga a favor que es desactivi l’estratègia de Borràs i el partit aconsegueixi aparèixer com una opció de govern, disposada a la independència, però sobretot capacitada per mantenir un discurs sòlid políticament, coherent i creïble.

No són temps per a la revolució, asseguren aquestes veus dirigents, que tenen com a objectiu encarrilar Junts cap a posicions menys «hooligans» i poder així estar en condicions de prendre el relleu a ERC en la bandera de la gestió responsable de l’independentisme, quan els republicans paguin el preu de veure que la taula de diàleg amb el Govern i els pactes amb el PSOE no donen cap fruit, segons pronostiquen a Junts aquests sectors crítics amb Borràs. «La volen morta», conclouen els que la defensen.

Tot aquest conflicte de moment es manté de forma latent. A les reunions de la direcció es guarden les formes. S’exhibeix unitat de cara a l’exterior, a l’espera d’un congrés que clarifiqui -o no- les posicions en disputa mitjançant un debat estratègic, que anirà necessàriament encadenat a un altre de més personalista en què figures com Borràs, Jordi Sànchez, Jordi Turull i la resta de presos indultats, a més de cares visibles del Govern i del Parlament i el Congrés, hi tindran també el seu paper. Mentrestant, a Waterloo, Puigdemont evita aquest vesper.

Des de l’oposició, partits com el PSC i els comuns ja han demanat a Borràs que expliqui què ha passat els últims dies. La presidenta del Parlament va prometre fer-ho la setmana que ve. «Quan es fa allò que un està convençut de fer sempre pot sortir a donar la cara», va dir divendres en un acte. I va afegir: «S’han dit moltes coses i s’ha intoxicat molt».