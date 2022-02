El líder del PSC, Salvador Illa, va utilitzar un acte de partit per posar ahir notes als partits pel seu paper a la reforma laboral, que va tirar endavant dijous per la mínima al Congrés. A parer seu, ERC i el PP no han fet els deures per oposar-se al nou text; en canvi, ha donat les gràcies als quatre diputats del PDECat per recolzar-ho.

Illa va participar a la clausura del congrés extraordinari del Vallès Occidental Sud del PSC, que va servir per rellevar a la cúpula d’aquesta federació José Luis Jimeno, nou secretari d’Organització del partit, pel diputat al Congrés Paco Aranda. Davant militants tan il·lustres com la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, o la portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, el líder dels socialistes catalans ha carregat sobretot contra Esquerra. «És d’esquerres i útil donar més pes a la negociació col·lectiva, aconseguir que hi hagi ultraactivitat, augmentar el salari d’una cambrera de pis, millorar les condicions d’un transportista? És clar que sí. La política útil no és la dogmàtica, la partidista , que busca un canvi de cromos. Són més d’esquerres Junqueras, Rufian o Aragonès que Camil Ros o Javier Pacheco, que els representants dels treballadors? Va home, va», ha dit entre aplaudiments. Illa va prometre que el seu partit farà «una explicació potent» del que significa la reforma laboral que també servirà per «deixar cadascú al seu lloc». El PP tampoc no ha escapat a les seves crítiques. «On és el sentit d’Estat del PP? Tant de patriotisme i després juguen a desprestigiar Espanya amb els fons europeus», s’ha queixat. En canvi, el primer secretari del PSC ha assegurat que «és de justícia donar les gràcies i reconèixer l’exercici de seny de Ferran Bel i el PDECat», que sí que van donar suport a la reforma laboral.