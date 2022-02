El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, assegura en una entrevista al diari 'Ara' que amb la votació per la convalidació de la reforma laboral "no s'acaba el món" i que estendrà la mà als comuns per "tornar a parlar". "Tenim moltes coses a fer junts, però sense amenaces", diu el republicà. Segons Rufián, amb la votació al Congrés, l'executiu de Pedro Sánchez va comprovar que "no té alternativa" a la majoria de la investidura, perquè la reforma laboral "va sortir de casualitat". "Van jugar a la ruleta russa amb els drets dels treballadors. I la responsabilitat si hagués decaigut el decret no era nostra", insisteix. Per Rufián, el resultat de la votació "és el preu a pagar per posar en mans de mercenaris" la reforma laboral.

No conformes amb el text presentat

El portaveu republicà al Congrés diu que "no hi ha càlcul electoral" en el rebuig al projecte de la vicepresidenta Yolanda Díaz. "La decisió d'ERC no és el que desgasta Yolanda Díaz, sinó pactar la reforma laboral amb Cs", afirma. "Si després de prometre la derogació presentes una proposta que agrada a la CEOE, al Santander i que et vota Cs, el problema no és nostre", puntualitza.

Rufián defensa la decisió d'ERC de no avalar la reforma laboral, i diu que "era ferma més enllà dels escenaris". "Érem conscients que podia decaure. Però sobta que se'ns vulgui responsabilitzar a nosaltres", defensa. "Aquí hi ha una majoria d'esquerres que estava per la derogació real i no s'ha volgut buscar", afegeix.

El portaveu d'ERC a Madrid evita parlar d'alternatives a la taula de diàleg si aquesta fracassa. "És que quan preguntem per l'alternativa al diàleg no hi ha resposta. Els números són els que són, i això no et fa menys independentista. No som bruixots, som polítics". Rufián diu que només hi ha "silenci" quan pregunta per l'alternativa al diàleg. "A mi m'interessa molt més intentar convèncer algú de Santa Coloma o Cornellà abans que fer coses per quedar bé", conclou.