Inspectors del Departament de Salut i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han ordenat el tancament de quatre locals que estarien fent proves PCR i test d'antígens (TAR) sense l'homologació de la Generalitat ni cap mena de llicència municipal. També han ordenat el cessament de l'activitat de proves en dos establiments més. Aquests locals no comunicaven els resultats a Salut i els certificats covid que hagin pogut expedir no tenen validesa. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS), Azucena Carranzo, assenyala que a la web Canal Salut hi ha la llista dels centres acreditats i també ha recomanat desconfiar de les webs amb preus baixos i de la rapidesa dels resultats: «Una PCR pot tardar hores, però mai minuts».