La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va trencar ahir el silenci lluny de la seu parlamentària i es va defensar atacant. Ho va fer des dels micròfons de RAC-1, on va sentenciar que no pensa dimitir i es va afanyar a culpar de la retirada de l’escó al diputat Pau Juvillà a ERC i CUP per no voler-se comprometre amb un suposat pla de «resistència col·lectiva» que no va voler revelar, així com als funcionaris que, segons ella, van actuar per lliure, sense el seu permís. «No s’ha volgut anar col·lectivament fins a les ultimes conseqüències», va indicar, acusant republicans i anticapitalistes de portar-la cap al precipici. Va sospesar dimitir, però ho va descartar en considerar que s’interpretaria com una «renúncia», i va oferir un llarg argumentari sense gens ni mica d’autocrítica.

Va confirmar que va proposar a Aragonès una desobediència conjunta: si ella es plantava contra la Junta Electoral, Pere Aragonès havia de fer el mateix sobre la sentència del TSJC que fixa un 25% de les classes en castellà a les aules catalanes. «Som aquí perquè aquesta proposta no ha estat acceptada», va afegir, asseverant que s’ha sentit com una «ànima destrossada pels que volien sacrificar-la i veure-la morta políticament», en una «lluita fratricida» entre independentistes.

Un «sacrifici estèril»

Borràs es va esforçar a desmarcar la seva actuació de la del seu predecessor, Roger Torrent, en el cas de l’expresident Quim Torra. Va arribar a afirmar que el «precedent» és precisament el que ha impedit un desenllaç diferent. Però també va fer referència al paper del cos funcionarial -a qui va dir no voler coaccionar, admetent que la desobediència al 25% sí que passava per implicar els directors dels centres educatius- defensant que hi va haver una «dissociació» entre el que els empleats feien -complir amb la JEC- i la seva voluntat que seguís sent parlamentari. Davant això, va plantejar una doble via. D’una banda, va analitzar si presentava una querella contra la JEC «per la manera com s’arroga unes facultats que li ha donat prèviament el Tribunal Suprem, però que van contra tot Estat de Dret» perquè es va deixar sense efecte l’acta del diputat anticapitalista quan el Tribunal Suprem encara no s’havia pronunciat sobre la petició de mesures cautelars. I, altrament, va demanar un expedient informatiu per conèixer al detall l’actuació dels funcionaris del Parlament.

«La rendició no és una opció i que el resultat hagi estat que l’escó de Juvillà arribés al Parlament retirat i no s’hagi pogut revertir, no vol dir que això hagi de despertar somriures sota el nas en independentistes. Em sembla lamentable. Els que sí que riuen són els que apliquen la repressió des de l’Estat», va replicar Borràs a les crítiques rebudes. La presidenta va desgranar les actuacions que va dur a terme des que es va votar el primer dictamen en defensa de Juvillà al ple el 17 de desembre i fins a la suspensió de Juvillà el 3 de febrer, amb efectes retroactius del 28 de gener. I, al llarg de l’explicació, va encadenar contradiccions i mitges veritats. La més significativa: la justificació del seu rebuig en la delegació de vot de Juvillà al ple de dijous, quan es va acollir a l’article 16.1 sobre conflicte d’interessos per denegar-ne el pronunciament i defensant que tampoc votaria. De totes maneres, el diputat anticapitalista sí que es va pronunciar -com es va encarregar de recordar-li la CUP per les xarxes socials- sobre el primer dictamen, encara que s’abstingués després, el 25 de gener, sobre la presentació d’un recurs contenciós administratiu del Parlament. Però, més enllà d’això, va apel·lar a un article del reglament al qual només es pot acollir el diputat i no prendre des de la presidència aquesta decisió per ell.

Per la seva part, la secretària general del Parlament va emetre un comunicat en què assumeix la suspensió i exculpa Borràs en defensar que no va constar en acta l’admissió de la delegació a causa d’un problema electrònic. Poques hores després de les explicacions de Borràs, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va comparèixer per negar l’existència d’una proposta de desobediència col·lectiva per evitar despullar de l’escó el parlamentari de la CUP. ERC va demanar a Borràs que abandoni les «jugades mestres».

Les contradiccions i mitges veritats de la presidenta del Parlament

Durant una hora i mitja d’entrevista als micròfons de RAC-1, Borràs va entrar en contradiccions i mitges veritats sobre el cas Juvillà: