El cadàver del magnat nord-americà John McAfee segueix a la morgue de la Ciutat de la Justícia, entre L’Hospitalet i Barcelona, ​​més de mig any després de la seva mort. McAfee, de 75 anys i creador del famós antivirus informàtic del mateix nom, va ser trobat mort el juny del 2021 a la seva cel·la del Centre Penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. Tot i això, el seu cos no ha pogut ser repatriat, segons va avançar el portal MarketWatch.

La mort de McAfee està sent investigada per un jutjat de Martorell. S’intenta aclarir si realment va ser un suïcidi o no. Segons fonts coneixedores del cas, al magnat nord-americà se li va fer una primera autòpsia i proves toxicològiques, però la família va sol·licitar una ampliació i altres diligències per aclarir la mort. Els parents del programador informàtic sospiten que aquest no es va treure la vida, sinó que el van matar.