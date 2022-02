La CUP redobla la pressió sobre ERC i Junts després de la suspensió del cupaire Pau Juvillà com a diputat. Els anticapitalistes consideren que la pèrdua de l’acta constata que la taula de diàleg no encarrila el conflicte polític i que la idea de recuperar la Declaració Unilateral d’Independència fallida figura en el marc de l’independentisme màgic. Per això aquest dimarts han reprès l’exigència amb què es van presentar als comicis del 14-F i a les portes del primer aniversari: celebrar un referèndum abans del 2025.

La diputada Eulàlia Reguant ha comparegut al Parlament acompanyada per la resta de parlamentaris i amb la presència de Juvillà per tornar a reclamar al president –amb qui es reuniran aquest dimecres– una consulta, sigui o no pactada amb l’Estat, a la recerca de ressò internacional. Després de diagnosticar que la taula de diàleg entre governs «no ha servit per reconduir el conflicte i portar-lo a la resolució democràtica», davant la falta de «tensió» per incentivar una resposta, i sentenciar que «la retòrica condueix a la frustració i a donar cops a la paret», en al·lusió a Junts, Reguant ha demanat a l’independentisme que «prengui la iniciativa de nou».

¿Com? Amb un pla d’internalització que busqui complicitats més enllà de l’Estat, «que deixi de dipositar esperances en el Govern del PSOE» i d’«enganyar la gent». «Si la taula de diàleg no s’obre a posar data per al referèndum no té cap sentit participar-hi ni que existeixi», ha inquirit. I ha abundat que «en aquest marc de repressió, només és possible una estratègia de boicot a l’Estat, la no col·laboració i la no participació amb normalitat». Amb tot, ha remarcat que «cal fixar un horitzó clar cap a l’autodeterminació». «D’aquesta manera posarem pressió a l’Estat i una fita compartida que mobilitza: la millor via i la que ha donat millors resultats», ha assegurat.

El relleu, a l’aire

La CUP no té pressa per recollir les credencials de la diputada per Lleida i es planteja deixar l’escó buit fins que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre la petició de mesures cautelars o fins i tot que hi hagi una sentència ferma sobre Juvillà. Reguant ha animat a «posar la pressió sobre l’Estat» i no sobre el sobiranisme, així que ha cridat a teixir una estratègia conjunta que superi les picabaralles entre ERC, Junts i la CUP. «No hi ha vies màgiques ni taules de monòleg», ha conclòs.

Sobre si reclamen la dimissió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, com sí que han fet Cs i els comuns, la diputada cupaire ha aclarit que no vol «posar ningú a la picota». Això sí, ha defensat que la suspensió, de manera efectiva, va ser quan es van adonar que Juvillà no tenia el correu i l’SMS que tots els parlamentaris reben abans del ple, així que no va ser convocat a la sessió plenària de dijous. «Potser fan falta més explicacions, però no entrarem en això», ha conclòs.