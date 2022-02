La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha informat que el seu grup ha rebut aquest dimarts al matí la notificació del Parlament conforme Pau Juvillà ja no és diputat, en data de 4 de febrer. Reguant ha penjat la imatge del document, en un missatge a Twitter, on es llegeix: «Escrit de la secretària general del Parlament. Posa de manifest que el dia 28 de gener es va rebre l'acord de la JEC de 27 de gener, pel qual es retirava la credencial de Juvillà en execució de l'acord de la JEC de 20 de gener i s'acordava l'emissió d'una nova credencial a nom de Nogay Ndiaye i Mir. La secretària general ha donat les instruccions necessàries per a donar compliment al respecte. La Mesa en pren nota». La diputada també ha valorat que la cambra «perd un gran diputat» però que l'organització manté «un militant de pedra picada».

Avui mentre el @pjuvilla era entrevistat al @maticatradio al grup parlamentari hem rebut la notificació del @parlamentcat que ja no el considera diputat en data 4 de febrer.

El @parlamentcat perd un gran diputat, a la @cupnacional continuem tenint un militant d pedra picada. pic.twitter.com/TiWeXkTlbi — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 8 de febrero de 2022

Rebutja activar «el ventilador» i buscar culpables sobre el seu cas

L'exdiputat de la CUP i exsecretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha rebutjat activar «el ventilador» i buscar culpables sobre el seu cas. «Jo no entraré en això. Li fem un mal servei al país entrant en una batussa dient qui té la culpa. Si la culpa l'ha de tenir algú, ja l'agafo jo. No hi ha problema», ha dit en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi assenyalat ERC i la CUP com a responsables de no haver pogut mantenir l'escó de Juvillà. L'exdiputat ha explicat que no ha rebut cap comunicació oficial del Parlament per dir-li que no és diputat. I ha donat a entendre que la CUP no substituirà l'escó fins que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre el seu cas.

Juvillà ha evitat en tot moment buscar culpables en les files independentistes i ha assenyalat la «pressió bestial» de l'estat espanyol. En aquest sentit, ha subratllat que la Junta Electoral Central (JEC) ha fet coses «inaudites» com saltar-se les mesures cautelars. I ha posat el focus en el fet que se li ha retirat l'acta de diputat després de «l'amenaça constant» de la JEC. Amb un to conciliador, l'exdiputat de la CUP ha dit que s'ha sentit defensat «en tot moment» per la majoria sobiranista de la Mesa, pel seu partit i per molta gent. I ha volgut valorar el «camí plegats» que han fet els tres partits independentistes tot assegurant que «s'han fet coses que fins ara no s'havien fet».

«Vam treballar conjuntament molt bé malgrat els dissensos i les visions diferents. Una part del camí s'ha fet plegats», ha insistit per després afegir que això servirà per als casos que vindran aviat com el de la també diputada de la CUP Eulàlia Reguant. Juvillà ha explicat que en les reunions periòdiques tothom va fer propostes, però que es van quedar a mig camí. I preguntat per què ha fallat, ha respost que segurament hi ha hagut «molta pressió» per part de l'estat espanyol. I ha recordat que la JEC ha enviat cartes «posant la pressió als funcionaris» de la cambra catalana.

«N'hem de treure aprenentatges i ha de ser un camí per avançar. Quan vinguin altres casos ens ha de servir per no repetir errors i vol dir no esbatussar-nos entre nosaltres i no donar aquesta imatge. El que hem de donar és un missatge d'esperança», ha defensat. L'exdiputat ha dit que no s'ha sentit en absolut utilitzat i ha negat que la CUP volgués enviar Borràs a la «paperera del Codi Penal», com ha dit el diputat de Junts Jaume Alonso Cuevillas. Segons Juvillà, la seva formació no trauria cap rèdit polític d'això i ha assegurat que ell té una «molt bona relació» amb Borràs. «A la presidenta del Parlament no li volem cap mal», ha reblat. També ha explicat que encara no ha parlat amb ella perquè ha estat una setmana «molt difícil» però s'ha mostrat convençut que parlaran.

Escó vacant

Preguntat per què passarà amb l'escó que fins ara ha ocupat ell, Juvillà ha dit que no es mou ningú fins que la sentència contra ell sigui ferma. «Fins que no hi hagi resolució del Suprem seguirem com fins ara». Així doncs, la CUP passaria a tenir de manera temporal 8 diputats, un menys que els 9 que va treure a les eleccions d'ara fa un any. El TSJC ha condemnat Juvillà a sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat els llaços grocs del seu despatx a la Paeria en període electoral. «He desobeït una ordre injusta i n'assumeixo les conseqüències. La desobediència no és un fi sinó un mitjà i és imprescindible desobeir en alguns casos», ha conclòs.