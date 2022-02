La Comissió de Peticions del Parlament Europeu va demanar ahir al Govern central i a la Generalitat que compleixin la sentència judicial que fixa l’ús del castellà en un 25% a l’escola catalana, avalant la denúncia del Col·lectiu Assemblea per una Escola Bilingüe, que va alertar de la discriminació que segons el seu parer pateixen els alumnes castellanoparlants al sistema educatiu català.

«Són les autoritats espanyoles les que han de fer complir la sentència. Enviarem un requeriment a les autoritats espanyoles, és a dir al Govern i a la Generalitat, perquè es compleixi la sentència», va destacar la presidenta de Peticions, Dolors Montserrat, després del debat suscitat per la demanda del col·lectiu.

La president del Col·lectiu, Ana Losada, va acusar les autoritats catalanes de portar dècades vulnerant els drets lingüístics dels alumnes amb el sistema d’immersió, sense que l’executiu espanyol hagi posat remei a aquesta tendència, i va demanar a Europa l’ajuda que no els ofereix la Generalitat.

Una qüestió interna

Per la seva banda, una representant de la Comissió Europea va assenyalar que es tracta d’una qüestió interna espanyola que s’ha de dirimir d’acord amb el règim constitucional, apuntant que Brussel·les «no té motius» per pensar que l’Estat de Dret no s’estigui respectant a Espanya.