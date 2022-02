La presidenta del Comitè Científic Assessor per la covid, Magda Campins, ha defensat que encara no és moment de retirar la mascareta a l'interior de les escoles. «Dins de l'aula no», ha dit taxativament Campins en declaracions a Catalunya Ràdio. Ho ha justificat assegurant que el nombre de casos és encara molt elevat i per això ha dit que cal esperar al fet que millori la situació. De cara a l'estiu o final de curs, «potser sí», ha apuntat. En la resta d'interiors ha declarat que «rotundament» no es pot plantejar la retirada. En canvi, sí que veu favorable fer-ho en exteriors. Tampoc veu amb bons ulls reduir més les quarantenes i demana estar amatents als efectes que pugui tenir l'obertura de l'oci nocturn aquest divendres.

La cap del servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron ha valorat que la fase actual de la pandèmia és d'«optimisme», tot i que ha insistit que s'ha de ser prudent perquè aquesta no ha acabat. Ha expressat la sorpresa per la baixada tan ràpida de casos, però ha alertat que aquesta es podria alentir i aparèixer «entrebancs» en el camí. Amb tot, ha manifestat que si a la primavera la situació és bona, amb menys de 50 casos per cada 100.000 habitants, serà el moment de deixar de comptar contagis un a un i establir un sistema sentinella. Ara per ara ha dit que no hi ha preocupació per la coneguda com a òmicron sigil·losa, tot i que ha afirmat que si s'estengués a Catalunya podria comportar un estancament o inclús un repunt. Malgrat tot, ha afirmat que el comportament sembla que continua sent lleu majoritàriament.

Pel que fa a una quarta dosi de la vacuna, Campins ho ha descartat per a la població general, però ha apuntat que podria tenir sentit per a les persones immunodeprimides i les més vulnerables. Són aquestes les que, malgrat tenir la tercera dosi, continuen arribant a les UCI. De cara al futur de la vacunació, ha valorat que l'estratègia seria tenir vacunes fabricades ja contra les actuals variants. Per a Campins ara mateix és «inviable» escurçar les quarantenes a cinc dies perquè només ho veuria prudent seguint una estratègia de testatge al cinquè dia, però ha recordat que els tests no són gratuïts per a la ciutadania. Pel que fa a l'oci nocturn, reconeix que és el sector que més ha pagat econòmicament els efectes de la pandèmia i per això accepta que s'hagi de reobrir. Malgrat tot ha demanat «molta vigilància», ja que creu que totes les mesures que es recomanen, com la mascareta, acaben quedant en la teoria. Segons el seu parer sí que s'haurien de reduir els aforaments. Sobre la flexibilització de les mesures, creu que és el moment de fer-ho als centres hospitalaris i ha explicat que, de fet, ja s'està fent en molts d'ells.