L'Hospital Clínic de Barcelona ha començat a administrar la vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica catalana Hipra en la fase III de l'assaig clínic. Aquesta etapa, la darrera de l'assaig abans de l'eventual aprovació del vaccí, inclourà 3.000 voluntaris majors de 16 anys que ja hagin rebut altres vacunes de la covid per avaluar-ne la seguretat i tolerabilitat com a dosi de reforç, indica l'Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS). L'assaig s'ha ampliat ara a diversos hospitals de l'estat espanyol i es preveu que se n'hi afegeixin de Portugal i d'Itàlia. El Clínic, que participa en l'assaig des de l'inici, té previst reclutar entre 100 i 200 voluntaris, explica el cap d'Epidemiologia de l'hospital, el doctor Antoni Trilla, a l'ACN.

El doctor Trilla assenyala que moltes persones han expressat la voluntat de participar en l'estudi de la vacuna d'Hipra i que la previsió del Clínic és superar el centenar de voluntaris, dels quals es farà seguiment durant un any. "La societat catalana participa en la recerca biomèdica i hem d'agrair a aquests voluntaris que vulguin contribuir a millorar el coneixement i a comprovar si aquesta vacuna ajuda a controlar la malaltia", diu.

El cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia explica que en aquesta fase s'avaluarà la vacuna com a dosi de reforç i també s'estudiarà si es confirmen les dades de les fases anteriors entre els centenars de voluntaris que hi participin. Fins ara la vacuna d'Hipra ha mostrat "un bon perfil de seguretat" i una "adequada eficàcia en termes de generació d'anticossos neutralitzants", assenyala l'AEMPS, que la setmana passada va autoritzar la fase III de l'assaig.

Trilla exposa que la fase III és un "esglaó molt avançat" del procés per validar un medicament, en aquest cas la vacuna de la covid-19; és, destaca, un "pas endavant important" previ a prendre decisions clau, com l'eventual sol·licitud perquè sigui aprovada i, després, comercialitzada.

L'epidemiòleg assenyala que, en recerca biomèdica, no sempre es pot garantir l'èxit del producte que s'està testant. En el cas d'Hipra, recalca, la vacuna s'ha mostrat segura i ara cal avaluar-ne l'efectivitat en les noves condicions. "Tot pinta molt bé, però en recerca sempre hi ha un risc que les coses no puguin anar tan bé com ens agradaria a tots", sosté.

El cap de Medicina Preventiva del Clínic observa que calen vacunes de la covid "noves" i "diferents" per ampliar-ne el catàleg. Trilla expressa un grau de satisfacció extra pel fet que una vacuna contra la covid-19 s'estigui dissenyant a Catalunya i a l'Estat i destaca la importància de reduir la dependència tecnològica d'uns pocs punts al món que desenvolupen els vaccins.

A Catalunya, participen en la fase III l'Hospital Clínic; l'Hospital Josep Trueta de Girona; Vall d'Hebron; el Germans Trias i Pujol - Can Ruti; l'Hospital de Mollet i l'HM Nou Delfos.

La vacuna d'Hipra es basa en proteïna recombinant dissenyada per induir una resposta immunitària neutralitzadora del coronavirus. Segons indica la farmacèutica amb seu a Amer (Gironès), la vacuna es podrà conservar entre 2 i 8ºC, fet que en facilitarà la logística i distribució, i s'està dissenyant perquè pugui abarcar diferents escenaris; així, com a primer vaccí (primovacunació), dosi de revacunació o contra les diferents variants del virus.