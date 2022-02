La CUP augmenta la pressió sobre ERC i Junts després de la suspensió de Pau Juvillà com a diputat. Els anticapitalistes consideren que la pèrdua de l’acta constata que la taula de diàleg no encarrila el conflicte polític i que la idea de recuperar la declaració unilateral d’independència fallida apareix en el marc de l’independentisme màgic. Per això ahir van reprendre l’exigència amb què es van presentar als comicis del 14-F: celebrar un referèndum abans del 2025. Una reclamació que demà compartiran amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marc de les reunions previstes després de la plantada anticapitalista en la primera cita.

La Mesa, paral·lelament, va demanar informes a la cambra per l’embolic generat pel cas Juvillà després que la presidenta de la cambra, Laura Borràs, culpés els funcionaris i la pinça ERC-CUP de la retirada de l’acta.