Ja hi ha data per a la següent reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat, l’òrgan estatutari que aborda el compliment de la carta autonòmica, així com la negociació de possibles traspassos de competències. Se celebrarà el pròxim divendres 18 de febrer al Palau de la Generalitat, segons van avançar gairebé alhora la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i la portaveu de l’executiu de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez.

L’ordre del dia encara no s’ha fixat, com van indicar les dues parts. La cita la presidirà en aquesta ocasió la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. La convocatòria es farà passades, per tant, les eleccions de Castella i Lleó del 13-F, malgrat els intents de la part catalana perquè l’agenda no quedés tan seriosament determinada pel calendari electoral. I és que els socialistes ja havien llançat el missatge que no volien cap interferència abans d’uns comicis en els quals la disputa amb el PP ha acabat ajustant-se, tal com indiquen els últims sondejos. La carpeta catalana és sempre una matèria que suscita incomoditat en el PSOE a les portes d’una cita amb les urnes. L’última vegada que es van asseure les dues delegacions en la bilateral va ser el passat 2 d’agost, pocs dies després del canvi de gabinet de Pedro Sánchez, i va servir per ordenar el calendari i posar en marxa les diferents comissions de treball.