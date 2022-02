La Guàrdia Civil implica l’exconseller d’Educació Josep Bargalló i el que era el seu director general de Centres Públics i actual responsable de la conselleria, Josep González Cambray, en la presumpta trama de malversació de fons i tràfic d’influències per la qual està sent investigada la Fundació El Brot, vinculada a l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell. El nou informe, al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha estat inclòs en l’anomenat cas Voloh, de suposada corrupció, que instrueix el jutge de Barcelona Joaquín Aguirre.

En el nou dictamen, els agents analitzen els telèfons mòbils, ordinadors, comptes de correu i pendrives que van ser intervinguts en la macrooperació del novembre del 2020 a González Cambray (que va ser detingut) quan era director general i a l’exalt càrrec d’Educació Maria Pilar Contreras Llanas, així com els documents trobats a la conselleria. Els investigadors també han pres declaració a exdirectius de la Fundació El Brot, a directors de serveis territorials del departament i a alts càrrecs del mateix.

L’atestat destaca que Bargalló, Contreras i González Cambray podrien haver conegut les irregularitats a l’hora de destinar fons públics a l’esmentada fundació, que compta amb un centre a Sant Joan Despí, per fer classes a alumnes amb dislèxia, hiperactivitat o trastorns obsessius lleus, «no sent cap» d’aquestes conductes, segons la seva opinió, considerades «discapacitats greus o severes», per la qual cosa «no tindria la consideració de centre d’educació especial». És a dir, El Brot podria estar percebent diners públics procedents del concert educatiu especial «quan no compliria els requisits». «Aquest fet podria constituir, per tant, un delicte de malversació», destaquen els agents.

La Guàrdia Civil insisteix que «els responsables de no haver corregit aquesta situació, sabent que s’estava produint aquesta possible malversació», són Contreras, González Cambray (ara aforat, per la qual cosa hauria de ser investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) i Bargalló, que va ocupar la cartera d’Educació fins al maig del 2021. L’institut armat explica, a més, que va poder existir un possible tracte de favor cap a Vendrell, «no actuant malgrat que coneixien allò que aquest estava demanant respecte els concerts educatius d’El Brot», i permetent l’excés d’alumnes permesos. Per completar les indagacions, els agents consideren necessari sol·licitar més informació a Educació. La conselleria va declinar ahir fer comentaris.

Contacte amb Marta Rovira

L’informe relata que Vendrell li va explicar a un soci que havia parlat amb la secretària general d’ERC, Marta Rovira, per queixar-se que, «amb tot el que ell havia fet per Catalunya, li estaven tocant els collons» pel concert educatiu, exigint-li que l’agilitzés a través del llavors conseller Bargalló, també d’ERC. El jutjat també investiga la requalificació d’uns terrenys per construir-hi un centre, Villa Bugatti, a Cabrera de Mar.

Els investigadors argumenten que El Brot va resultar beneficiària de 850.000 euros de la Fundació La Caixa, quan l’entitat estava dirigida per l’actual conseller d’Economia, Jaume Giró, «a partir que Xavier Vendrell va entrar al patronat» d’aquesta entitat. Aquests fons es van canalitzar a través de convenis que van ser formalitzats entre la Fundació La Caixa i la Generalitat. D’aquesta quantitat adjudicada, El Brot va presentar i va cobrar factures per 232.655 euros.

D’aquests fons, segons la Guàrdia Civil, 149.718 euros es poden haver destinat a finalitats diferents per a les quals es van adjudicar. Els agents sospiten que Vendrell podria haver canalitzat aquests diners en benefici propi. Sobre aquest tema, un exdirector d’El Brot va declarar davant els agents que Vendrell i el llavors director de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, havien acordat una altra partida de 800.000 euros «a fons perdut» que s’obtindria d’empreses participades per l’entitat.