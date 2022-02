El procés contra la família de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol per la fortuna oculta a Andorra va acabar fa mesos i s’està esperant que es fixi el judici a l’Audiència Nacional. Tot i això, queden serrells pendents i encara s’estan practicant diligències judicials per aclarir l’entramat. És el cas de dues comissions rogatòries al país veí les respostes de les quals no han arribat i que el jutge d’instrucció Santiago Pedraz, a petició de la fiscalia, ha reclamat. El togat torna a sol·licitar dades bancàries d’un presumpte testaferro de Jordi Pujol Ferrusola i d’una fundació suposadament utilitzada per ocultar fons. El jutge sosté a la interlocutòria que entre la documentació remesa per les autoritats d’Andorra arran de les nombroses comissions rogatòries internacionals (auxili judicial) acordades no consta la recepció de la informació sol·licitada en aquests dos casos. Pedraz admet així la petició de la fiscal Belén Suárez, que s’encarrega de l’assumpte, per reclamar aquestes dades. «Les diligències ara interessades resulten pertinents, necessàries i proporcionades a les finalitats de la present instrucció» i a l’«esbrinament dels fets», relata la resolució.

En cas que arribi la documentació reclamada, la fiscalia podria demanar la seva incorporació a la causa al judici. D’aquesta manera, el togat torna a sol·licitar a les autoritats d’Andorra que requereixin a les entitats financeres Andbank, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d’Andorra i Banca Privada d’Andorra informació sobre els comptes oberts en què consti com a titular, apoderat o una altra vinculació Francesc Robert Ribes, l’exdirector de la televisió andorrana, a qui els investigadors vinculen amb Jordi Pujol Ferrusola, fill de l’expresident. Quan se’l va citar com a investigat, el jutge va descriure l’«estreta col·laboració» que va mantenir Robert Ribes «en l’estratègia d’ocultació i blanqueig de capitals fora d’Espanya» amb el primogènit de l’exmandatari català, així com en «la repatriació de fons». La fundació panamenya El jutjat va apreciar moviments sospitosos de fons entre dipòsits bancaris de Ribes. La fiscalia sol·licita tres anys de presó per a Robert Ribes, que en les declaracions va defensar la licitud dels seus negocis. La segona petició del jutge Pedraz es dirigeix a l’entitat Morabanc (abans Banc Internacional d’Andorra). En concret, requereix que se li remeti tota la documentació disponible d’un compte del qual és o va ser titular la Fundació Paty: els seus titulars o autoritzats, targetes bancàries, ordres d’ingressos, transferència i saldos. En una comissió rogatòria anterior d’Andorra s’apuntava a l’existència d’aquesta entitat panamenya, en què apareix com a principal beneficiari un altre dels fills de l’expresident català, Josep Pujol Ferrusola. Segons un informe de la UDEF de la Policia Nacional incorporat a la causa, en la direcció de la Fundació Paty apareix una societat panamenya, Gesfund INC, en què estaven com a apoderades persones vinculades a òrgans socials de dues entitats andorranes. Els investigadors sostenen que al compte de la fundació a Morabanc, el beneficiari del qual era Josep Pujol Ferrusola, es va comptabilitzar l’abonament mitjançant transferència realitzada el setembre de 2003 de 600.000 euros, quantitat l’origen de la qual rau en el compte que ell mateix tenia a Andbank. Fons ocults La fiscalia assenyala en el seu escrit d’acusació que els fons dels quals va disposar en les dues entitats van ser ocultats per Josep Pujol Ferrusola en la Declaració Tributària Especial i «en el curs de l’actuació d’inspecció i de comprovació». La mateixa acusació pública va reconèixer quan va lliurar la seva qualificació, el maig del 2021, que es desconeixia «el muntant dels fons de la fundació esmentada i el seu origen, estant pendent el compliment d’una comissió rogatòria expedida a les autoritats judicials andorranes».