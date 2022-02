El raper Morad ha negat que intentés robar en un pis de Barcelona el 2018 en un judici que ha tingut lloc aquest dimecres i que ha quedat vist per a sentència. Per al de l’Hospitalet de Llobregat i l’altre acusat, la Fiscalia demana una pena de dos anys i mig de presó per un presumpte intent de robatori en un domicili del carrer Homer de Barcelona el 12 d’abril del 2018 i un presumpte delicte d’amenaces al veí que va alertar la policia de la presència de dos individus sospitosos.

Segons el relat del testimoni, dues persones intentaven forçar la porta d’un dels pisos del seu edifici amb un tornavís i, quan els va sorprendre, aquests van tocar el dos, però va poder fer-los unes fotografies a pocs metres de la vivenda. Després d’aquesta acció, els dos homes s’haurien abalançat sobre ell sense èxit, ja que el veí es va ficar dins del portal. «Em van començar a increpar amb crits com “fill de puta, et matarem”», ha declarat. Morad, que, com l’altre acusat, només ha respost a les preguntes de la seva defensa, ha assegurat que no tenia «cap necessitat» de fer-ho, ja que en aquell moment estava començant a treballar amb dedicació «plena» en la música.