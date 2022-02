Centrem, que encapçala l'exconsellera i exsecretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha sondejat a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell com a candidat a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals de 2023, han explicat fonts pròximes a EP.

Segons ha avançat 'Nació Digital', hi ha hagut diverses trobades entre Chacón i Rosell per plantejar-li aquesta possibilitat, encara que també s'han sondejat altres noms.

Els responsables de la formació consideren que Rosell podria ser un perfil adequat com a alternativa al model de l'actual alcaldessa, Ada Colau, i que pot sumar als sectors empresarials, entre altres.

L'expresident blaugrana va ser detingut el 2017 per presumptament integrar una xarxa amb la qual suposadament es van blanquejar prop de 20 milions arran de la venda dels drets d'imatge de la selecció brasilera de futbol a una societat amb seu a Catar.

Però la Secció Primera de la Sala penal de l'Audiència Nacional el va absoldre l'abril de 2019, igual que a la resta d'acusats, en considerar que les proves no eren concloents, per la qual cosa davant el dubte van fallar en favor dels processaments, encara que llavors, Rosell havia passat ja 22 mesos a la presó.

Tiquet electoral

Centrem fa setmanes que sondeja diversos perfils possibles per a encapçalar l'alcaldia de Barcelona i, fonts consultades per EP, expliquen que aposten per un tiquet electoral conformat per un home "que no ha tingut responsabilitats polítiques en el passat" i per una dona com a número dos.

Així, encara que el nom del exconseller Santi Vila sempre ha estat sobre la taula, té un passat polític i ell mateix va explicar en una entrevista de EP que el 4 de maig té pendent el judici per les obres de Sijena, que podria comportar-li una nova inhabilitació com a càrrec públic, per la qual cosa no pot comprometre's a encapçalar ara una llista electoral.

El partit celebrarà el 12 de març el seu congrés constituent amb la voluntat de convertir-se en un espai polític "català, de centre i amb voluntat de ser el més ampli possible", per la qual cosa concretaran el seu ideari i les seves propostes programàtiques.

Després de mesos de negociacions, Centrem ha aconseguit conjuminar persones procedents del PDeCAT, Lliures, Convergents, la Lliga i independents, però no del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal ni d'Units per Avançar de Ramon Espadaler.