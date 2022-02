El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, demana a la població que no deixi la vacunació de la dosi de reforç pel darrer moment. Adverteix que el requeriment del certificat covid per moure's per la Unió Europea pot generar un efecte crida a les portes de les vacances, principalment les de l'estiu però també les de Setmana Santa, i que a molts ciutadans els haurà caducat el document per aquestes dates. Assenyala que cal evitar que els sanitaris es trobin amb un pic de feina després de les darreres onades, fet pel qual demana que no es deixi la vacuna per darrera hora. Per aquest motiu, recorda que el termini de 5 mesos per a la dosi de reforç un cop passada la covid és una recomanació, i que es pot aplicar abans d'aquest termini.

En una visita al CAP Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet, Argimon ha reconegut que s'ha experimentat un alentiment en el procés de vacunació en els primers compassos del 2022, fruit, en part, de l'alt índex de contagis que s'ha registrat de les festes de Nadal ençà. «Hi ha hagut moltíssim contagi, i la gent té una protecció natural, però a més hi ha la idea que si acabem de passar la malaltia, no cal córrer a vacunar-se», ha assenyalat. Malgrat això, hi ha un factor que pot fer que aquells qui encara no han rebut la dosi de reforç tinguin pressa a darrera hora per vacunar-se, concretament el fet que la Unió Europa hagi establert una caducitat del certificat digital covid per poder-se moure entre els estats membre. A aquest fet s'hi suma la situació que viuen moltes persones que han passat la malaltia, però que no ho han certificat via PCR en un centre sanitari, sinó que ho han traslladat al departament de Salut a través de les farmàcies i a partir d'un positiu en un test d'antígens.

«Qui hagi de moure's per feina o oci, que no ho deixi per l'últim moment», ha demanat Argimon. «Som així, ho deixem per l'últim moment, i ho volem avui, ara i ràpid, i això passarà al juliol», augura Argimon, quan molts ciutadans voldran la certificació per poder viatjar per les vacances d'estiu. En aquest sentit, recorda que cal que el personal sanitari pugui descansar. «La recomanació és posar-se la dosi de reforç 5 mesos després del contagi, però no passar res si ho fem als 3 i mig», ha insistit. Amb tot, Argimon creu que la variant òmicron suposarà possiblement un canvi de paradigma, si bé el seu impacte ja va a la baixa als hospitals, on aquesta setmana hi ha hagut una baixada d'ingressos d'entre el 30 i el 40%. No obstant això, demana esperar fins a la primavera o l'estiu per avaluar si cal canviar la manera com s'aborda la malaltia. El conseller també ha destacat que hi ha un dèficit de professionals d'infermeria, i que avui dia no es disposa de personal a la borsa professional.