La CUP i els comuns, els dos pilars sobre els quals Pere Aragonès ha sustentat els seus nou primers mesos al Palau de la Generalitat (amb els primers, la investidura; amb els segons, els pressupostos) han canviat rumb i busquen sense manies dificultar l’acció d’un president al qual li resten tres llargs anys, en principi, per davant. Els anticapitalistes, com a reacció per quedar descavalcats de la negociació pressupostària; els comuns, com a resposta al «no» republicà a la reforma laboral que ha impulsat la seva nova lideressa, Yolanda Díaz.

Tot això es va fer visible ahir en els dos temples de l’autogovern català. Al matí al Parlament, i a la tarda, al Palau de la Generalitat, on Aragonès es va reunir, dins de la ronda de consultes amb partits i entitats independentistes, amb la CUP, després de la seva plantada, la setmana passada, per la detenció d’activistes antidesnonaments. Ruptura evident Aragonès i la CUP van constatar la seva ruptura. I això que els republicans intenten retenir els anticapitalistes, ja que saben que situar-los en el cercle de la governabilitat, encara que sigui des de fora del Executiu, decanta cap a l’esquerra el pes específic d’un Govern que en un 50% està en mans de Junts. Els cupaires van esmenar la totalitat dels comptes i van sortir de l’equació i, des de llavors, han elevat el to contra el Govern intentant forjar una oposició contundent contra la normalització de les relacions amb l’Estat. Mentrestant, Aragonès, davant d’una pregunta d’Albert Batet (Junts), va asseverar que causes com l’independentisme «avancen quan es deixa de parlar d’un matix i es parla del país». Posteriorment, en aquesta mateixa intervenció, Aragonès va exhortar a tot el secessionisme del «jo primer» -va aclarir- a deixar de parlar del moviment si és per aconseguir que els ciutadans puguin viure millor». També va reiterar, un cop m és, que Catalunya ha de liderar la candidatura dels Jocs.