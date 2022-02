El Departament d'Interior ha deixat d'autoritzar els talls diaris de l'avinguda Meridiana i planteja una ubicació al costat per a les protestes, segons ha avançat 'Nació Digital' i han confirmat fonts del Govern a l'ACN. La resolució serà efectiva a partir de dissabte. Fonts d'Interior han apuntat que aquesta decisió s'ha pres per fer compatible el dret a la manifestació amb el dels veïns a no patir molèsties.

Els talls de la Meridiana, una de les principals entrades i sortides de Barcelona, es produeixen fa més de dos anys en protesta per la sentència del Suprem sobre l'1-O. S'han produït moments de tensió pels problemes que provoquen al trànsit i als veïns, i també per les convocatòries que es feien de grups contraris.