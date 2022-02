El Ministeri de l’Interior té «molt avançada» l’avaluació de detalls de cara a implantar incentius per a la plantilla de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinada a Catalunya, confirmen fonts del departament.

Aquesta avaluació, que realitza la Secretaria d’Estat de Seguretat, inclou els impactes que en matèria de salaris declararà a Catalunya Zona d’Especial Singularitat (ZES) –o amb una altra fórmula similar- a l’efecte de destins amb un plus específic en la nòmina i un programa diferenciat de lliurances.

Un pla similar estudia la Secretaria d’Estat per als agents destinats en la lluita contra el crim organitzat en el Camp de Gibraltar, i un quadre de compensacions per als quals treballen a les illes, però Catalunya té la seva particularitat: com a Cadis, es té en compte la penúria del servei, però en el cas català l’objectiu principal és acréixer l’arrelament.