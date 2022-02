L'escola La Salle de Premià de Mar ha denunciat a la fiscalia els suposats abusos sexuals a alumnes seus en el passat. Un jutjat de Mataró ha obert diligències prèvies per la denúncia de l'escriptor Alejandro Palomas i ha preguntat a la fiscalia si considera que els fets han prescrit, ja que van passar als anys 70. Paral·lelament, l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes, que inclou l'escola de Premià, s'ha personat davant del ministeri públic per estar present en la causa des de l'inici. La institució diu que vol col·laborar amb la justícia i assumir les responsabilitats que li pertoquin. A més, demana a tothom que tingui informació sobre possibles abusos, que li comuniqui, i demana perdó a les víctimes.

En declaracions a l'ACN, la portaveu de la institució, Isabel Llauger, ha explicat que han conegut per la premsa set suposats nous casos, a banda del de Palomas, que es van fer públics aquest dimecres. Tots vuit casos haurien passat entre els anys 70 i 80 i l'autor seria el mateix professor, un membre de la congregació religiosa que feia classes de castellà, gestionava la infermeria i entrenava l'equip de futbol. Les queixes de les famílies només van servir per tapar els casos, però l'home no va ser apartat.

Per tot això, Llauger explica que ja han activat el protocol per aquest tipus de casos i ho han explicat a les famílies dels actuals alumnes. A més, l'escola vol conèixer tots els possibles casos similars de les últimes dècades per poder reparar el dany causat. Llauger assegura que actualment la direcció del centre no ocultaria cap suposat cas d'aquest tipus, afirmant que seria "impossible" que passés.

Concentració de rebuig a Premià de Mar

Veïns de Premià de Mar s’han concentrat aquest dijous a la tarda a la plaça dels Països Catalans per condemnar i rebutjar els nous casos d’abusos sexuals denunciats a La Salle. Després de penjar diverses pancartes amb lemes com ‘No esteu sols’, els concentrats han demanat “trencar el silenci” que envolta aquest tipus d’abusos que l’església ha utilitzat per “perpetuar la barbàrie”.

Els veïns s’han mostrat “indignats” amb el posicionament tant de la direcció del centre com de l’Ajuntament deixant el cas en mans de la justícia. “Són paraules buides perquè tots sabem que aquests fets han prescrit”, han assegurat.

Precisament, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Premià de Mar, Elisenda Busquets, que ha assistit a la concentració, ha expressat tot el suport del consistori a les víctimes dels abusos i ha afegit que ara ha de ser la justícia qui ha d’esclarir els fets i reparar el mal que s’ha fet a aquestes persones.

Busquets, que durant molts anys va ser cap d’estudis a La Salle de Premià de Mar, ha negat haver tingut mai constància d’aquests abusos i ha reconegut que la notícia ha caigut com un “got d’aigua gelada” tant al centre com al municipi. “Ningú que em conegui pot pensar que si hagués conegut aquestes atrocitats les hauria silenciat”, ha aclarit.