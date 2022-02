Agents dels Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització especialitzada a fer allunatges i robatoris en empreses del sector audiovisual i informàtic a Barcelona. En total, han sigut detingudes 12 persones, a qui s’atribueixen 28 robatoris amb força, a part dels delictes de pertinença a organització criminal, falsificació documental i furt. Alguns dels arrestats es gravaven amb el mòbil mentre robaven, així com presumint del material i dels diners sostrets.

Així actuaven els integrants d'una organització criminal que va robar material audiovisual per valor de 450.000 euros. 28 empreses afectades del sector informàtic i audiovisual pel mètode de l’encastament. Onze detinguts han ingressat a presó https://t.co/zpk1bTWn3j pic.twitter.com/WNO3PEIlGQ — Mossos (@mossos) 11 de febrero de 2022

La investigació es va iniciar a principis del setembre del 2021, quan els Mossos van detectar un augment de robatoris nocturns en empreses del sector de l’audiovisual i cinematogràfic, principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Fruit de les gestions d’investigació, es va constatar que darrere dels robatoris hi havia una organització criminal molt especialitzada i perfectament estructurada, que estava actuant a l’àrea metropolitana de Barcelona des de finals del 2020 i que hauria causat importants pèrdues econòmiques a les empreses afectades.

Els investigadors van determinar que l’organització tenia una estructura plurinuclear i variable, ja que emanava de quatre grups independents, cada un amb una clara jerarquia interna i repartiment de tasques i rols. Aquests grups interactuaven entre ells, es coordinaven i establien objectius delictius comuns, tant a Catalunya com a l’estranger.

Alt grau d’especialització

L’organització havia adquirit un alt grau d’especialització en els robatoris a empreses mitjançant l’encastament, tot i que puntualment també utilitzaven palanques per forçar els accessos de les empreses.

Per materialitzar els encastaments utilitzaven vehicles robats amb matrícules falses o adquirits mitjançant testaferros o terceres persones per impedir la identificació dels seus usuaris. En aquest sentit, els policies van identificar una d’aquestes terceres persones encarregades d’aconseguir els vehicles i emmascarar la seva titularitat, a la qual constaven 42 vehicles al seu nom.

Dins de l’organització, els investigadors van observar que cadascun dels membres desenvolupava un rol ben diferenciat.

Els robatoris es cometien principalment en horari nocturn, quan l’empresa ja estava tancada. Per portar-los a terme utilitzaven almenys dos vehicles i no hi participaven més de cinc o sis persones. Actuaven amb la cara tapada i adoptaven diferents mesures de seguretat i contravigilància per eludir l’acció policial.

Anteriorment, el grup ja havia seleccionat prèviament l’objectiu i els vehicles que necessitava per cometre el fet. De les empreses violentades principalment sostreien material audiovisual i informàtic d’alta qualitat. Tots aquests indicis denotaven l’alt grau d’especialització de l’organització.

Operació

L’1 de febrer es va portar a terme un dispositiu policial que va permetre detenir 12 persones de l’organització, entre les quals, els líders del grup, i es va realitzar el registre de vuit vivendes de l’entramat criminal. Als domicilis es van intervenir cinc vehicles, 22 telèfons mòbils, 13.000 euros en efectiu, objectes sostrets provinents de robatoris, peces i eines utilitzades per cometre els fets, així com documentació de la compravenda de diferents vehicles.

Després de passar a disposició judicial, 11 dels arrestats van ingressar a presó provisional i un va quedar en llibertat amb càrrecs.

La investigació continua oberta, ja que els arrestats podrien estar implicats en altres robatoris, amb què podrien haver aconseguit més de dos milions d’euros.