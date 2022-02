La Comissió Europea va afirmar ahir que les mesures posades en pràctica durant els darrers anys per Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental i Occidental i el Baix Llobregat per reduir les emissions de diòxid de nitrogen i complir les directives comunitàries de qualitat de l’aire no han resultat suficients, en situar-se per sota dels límits establerts en el termini més breu possible.

Durant el judici davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que enfronta Espanya amb l’executiu comunitari a causa del presumpte incompliment d’aquestes regions de les directives europees de qualitat de l’aire, un cas obert entre Brussel·les i Espanya des dels primers avisos al país l’any 2015, la lletrada de la Comissió, Eulalia Sanfrutos, va assegurar que la denúncia davant de la justícia comunitària és pertinent perquè la violació de les directives europees de qualitat de l’aire a Espanya s’ha donat de manera «sistemàtica i generalitzada». L’advocada va recordar que per impedir l’incompliment sistemàtic «no n’hi ha prou que els límits no s’hagin superat alguns anys», ni tampoc poden prendre com a referència els valors mitjans de totes les estacions de mostreig. L’excés en un punt aïllat, va continuar, és suficient per considerar-se infringida la norma. Espanya, per part seva, va assenyalar que «en cap moment hi ha hagut un incompliment sistemàtic i generalitzat».