En Comú Podem va demanar ahir la compareixença al Parlament del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, de l’exconsellera Alba Vergés, de l’exsecretari general de Salut Marc Ramentol, de l’exsecretari general de Vicepresidència Albert Castellanos i de la directora general de Pressupostos, Anna Tarrach, perquè informin de les irregularitats en la contractació administrativa derivada de la covid-19 detectades per la Sindicatura de Comptes el 2020. L’ens va denunciar que l’Institut Català de la Salut va pagar «incorrectament» 7,91 milions d’euros per la compra d’uns respiradors i que no ha recuperat els diners. També va fer referència al contracte del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per al seguiment de contactes positius.

Segons les dades facilitades per la Sindicatura de Comptes, en el període comprès entre els mesos d’octubre del 2020 i gener del 2021 hi va haver una reducció progressiva del nombre de trucades telefòniques mensuals d’un 26,3%, però, per contra, el dimensionament del contracte, en termes de personal adscrit al servei, es va incrementar en un 95,2%. D’altra banda, la Sindicatura alerta que es va modificar el contracte d’emergència de subministraments de tests ràpids de la covid que va suposar incrementar en un 500% l’import del contracte. Es va passar d’1 milió a 6 milions de tests, i el contracte va passar de 4,5 a 27 milions d’euros. El deute de gairebé 8 milions pels respiradors, segons va comunicar la Tresoreria de la Generalitat, va ser a causa d’una avaria en el sistema informàtic de compensació de les factures comptabilitzades amb l’import de les bestretes efectuades. Es van pagar al proveïdor 7,91 milions en lloc de compensar l’import amb la bestreta concedida. L’ICS va reclamar al proveïdor l’import del deute pendent, però aquest import no s’havia retornat quan es va acabar l’informe de la Sindicatura. En un altre expedient analitzat per la Sindicatura, en aquest cas de mascaretes FFP2, la facturació total de les unitats lliurades no es corresponia amb les unitats realment rebudes segons els albarans. En concret, la quantitat lliurada, segons els albarans, va ser inferior a 422.400 unitats a la quantitat adjudicada i pagada, equivalent a 206.976 euros de l’import abonat. En dos expedients més, de subministrament de productes de farmàcia i de material d’extracció d’RNA, el cost superava de manera «significativa» el preu d’adjudicació del contracte, unes desviacions xifrades per la Sindicatura a 570.005 i en 438.206 euros