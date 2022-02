El Departament de Salut aposta per retirar les quarantenes generalitzades a les escoles la setmana del 21 de febrer i la retirada de la mascareta a l'interior abans d'acabar el segon trimestre. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit en declaracions a TV3 que el tema de les quarantenes s'ha d'acabar d'analitzar tant a l'Estat com en el si del Govern, però que el «raonable» seria posar-hi fi aquella setmana. «Sempre millor dilluns que dimarts», ha dit el conseller. Pel que fa a la retirada de la mascareta, serà gradual, començant pels grups més petits, 1r i 2n de primària, i de manera «escalonada» observant com evoluciona la situació cada 10 o 15 dies. En adults, «haurà de passar l'hivern», ha dit Argimon. El conseller ha assegurat que «certament, ara és el moment d'anar desescalant» i ha fet valdre que Catalunya «és l'únic país que ha tingut escoles obertes des del 20 de setembre fins ara».

Sobre les mascaretes, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha indicat que l'escola és «el primer lloc on té sentit treure-les» i ha recordat que per sota dels 6 anys ja van sense mascareta. «És anar ampliant, ja ho anirem veient», ha indicat també en declaracions a TV3. En el cas dels adults, Salut ha apuntat que caldrà que passi l'hivern primer i un cop es retirin anar monitoritzant. D'altra banda, Argimon ha reconegut que les quarantenes han de desaparèixer tant en els alumnes com en els adults i avançar cap a mesures de «no gaire contacte». A mesura que es vagi normalitzant la situació, ha dit, el guiatge serà clínic. «Hi ha molta gent que emmalalteix i necessita més de set dies, altres tenen infecció, però no han desenvolupat la malaltia i al quart o sisè dia podrien fer vida normal», ha comentat. Cabezas ha destacat que ara s'està en un moment diferent de la pandèmia i per això defensen que cal afrontar de manera diferent la malaltia, no només en escoles sinó també generalment.

Reforç del sistema de vigilància a l'abril

Salut també ha confirmat que a partir de l'1 d'abril començarà un sistema de vigilància reforçat. Cabezas ha explicat que s'està posant en marxa un sistema de vigilància sentinella, no només de la covid, sinó que «situa en millor vigilància la grip i altres virus respiratoris». Això, ha afegit Cabezas, els permetrà vigilar si apareixen noves variants i estar preparats. La secretària de Salut Pública ha assenyalat que el repte ara és fer «estructural» el sistema de vigilància de cara a properes onades, així com més promoció de la salut, i ha apuntat a «l'oportunitat» amb el reforç pressupostari en salut pública. Argimon, però, ha reiterat que sense els fons extraordinaris realment hi haurà «molts i molts problemes» en l'àmbit sanitari. «Aquests fons han d'arribar», ha reclamat.