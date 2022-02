Els advocats de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han presentat un recurs per sol·licitar al titular del Jutjat d’Instrucció número 21, davant del qual està citada a declarar el proper 4 de març en qualitat d’imputada, l’arxiu de la causa i, per tant, l’anul·lació d’aquesta citació. El procés judicial es va iniciar arran de la querella presentada per l’Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica pels presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics, tràfic d’influències i negociacions prohibides.

Segons fonts municipals, la defensa de l’alcaldessa dóna per fet que haurà d’anar a declarar, però ha volgut avançar com més aviat millor el lliurament al jutge de la informació que consideren que fa evident que la querella no té base jurídica. El recurs titlla la querella de «desordenada», «sense rigor de cap mena» i «sense ordre cronològic».