Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte davant del Parlament de Catalunya per denunciar que els càrrecs electes posen els seus interessos personals o de partit per sobre del país. Així ho ha assegurat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha carregat contra la inacció dels líders independentistes i els ha demanat que abandonin una "retòrica de confrontació buida". L'entitat també els ha exigit que actuïn amb "coherència" i que deixin enrere "taules de diàleg congelades". Paluzie ha demanat als assistents que "facin passos endavant" i ha fet una crida a participar en el tall d'aquest vespre a l'Avinguda Meridiana, desautoritzat pel departament d'Interior.

La presidenta de l'entitat ha demanat que es respecti allò que va votar la ciutadania i ha instat a recuperar "la democràcia real" a través d'un acte concret: la declaració d'independència parlamentària, que la faria efectiva. "Si no es fan actes de desobediència parcial, s'han d'explicar a la ciutadania", ha afirmat, en referència al cas de Pau Juvilla i la polèmica per la retirada del seu escó.

Per això, ha acusat els partits independentistes de no ser "coherents", per exemple, amb la taula de diàleg. "No compteu amb nosaltres per mobilitzar-nos i tapar aquesta vergonya", ha insistit. Paluzie també ha dedicat unes paraules a la candidatura dels JJOO d'hivern Pirineus- Barcelona, els quals ha titllat de "propaganda espanyolista".

Finalment, ha lamentat que no s'ha notat "cap diferència", des que l'independentisme disposa del 52% dels vots i per això ha demanat a la ciutadania que comenci a fer passos endavant. "Som conscients que hem d'estar units, però ara no podem perdre més temps esperant, i no deixarem que les bases es frustrin", ha afegit.

Paluzie, doncs, ha fet una crida a la ciutadania per mobilitzar-se aquest vespre a l'Avinguda Meridiana, al·legant que "no és de rebut que la Generalitat prohibeixi el tall". La presidenta de l'ANC ha recordat que fa dos anys que els membres de la plataforma 'Meridiana Resisteix' es manifesten per fer visible "el conflicte i la repressió".

Preguntada per les molèsties que s'ocasiona als veïns de la zona ha apuntat que "el dret a la protesta pot molestar, però que si no ho fa, no té efecte". "És necessari perquè tot plegat no acaba amb els indults", ha afirmat.

En l'acte de l'ANC també ha intervingut el vicepresident de l'ANC, David Fernàndez, i tres coordinadors de l'entitat. En la mateixa línia, Fernández ha explicat que la ciutadania ha perdut "la confiança" en els polítics. "Podem estar darrere vostre o al costat, però també davant, perquè sou el problema", ha dit.

"Els demanem que siguin honestos i que ens diguin què estan disposats a fer i què no", ha insistit, "ens mobilitzem per exigir un canvi d'estratègia". L'acte s'ha acabat amb l'himne dels segadors i crits d'independència per part dels assistents.