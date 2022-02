Una testimoni clau en la investigació contra alts càrrecs de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va percebre un plus extra o «paga de beneficis» del Consell Esportiu de L’Hospitalet. Es tracta de Mercedes H., que havia estat parella del denunciant Jaume Graells, extinent d’alcalde d’Educació, Joventut i Esports i encara regidor. Aquesta empleada de l’entitat va cobrar el 2019, juntament amb tres treballadors més i el mateix director, Eduard Galí, un plus de 700 euros nets, segons un informe de la Udef de la Policia Nacional. Els investigadors sostenen que és un repartiment de beneficis tot i que l’entitat és sense ànim de lucre, mentre que les defenses consideren que és un simple incentiu.

L’informe policial recull una cadena de correus electrònics de Galí, director del Consell, amb concepte «pagament de beneficis», adreçats a l’assessoria que gestiona l’activitat econòmica de l’entitat. En un d’aquests missatges s’especifica que la quantitat és de 700 euros, alhora que remet un llistat on apareixen els cinc empleats, Galí entre ells. Els agents han localitzat les nòmines on apareix aquest complement, així com apunts bancaris. Els agents conclouen que «hi ha un afany de lucre» en una entitat que no té res a veure amb el sector privat i l’última finalitat de la qual «no ha de ser obtenir el major enriquiment possible per posteriorment repartir-lo».