El dilluns es compleix un any del «sorpasso de Sant Valentí», el dia que, per primera vegada des del restabliment de la democràcia, l’espai convergent (CDC/CiU) i postconvergent (Junts) va ser superat pel republicà, obrint la porta a un president d’ERC, alguna cosa que no succeïa, per mandat de les urnes, des de 1936. En aquest any que va de Sant Valentí a Sant Valentí, l’agitat panorama polític ha produït una infinitat d’arrabassats idil·lis i de sonades ruptures, donant lloc a una curiosa paradoxa: el president Pere Aragonès ha aconseguit pactes, de diferent rang, amb quatre partits, però arriba a aquest primer aniversari del 14-F aparentment només. Això sí, sense que això posi en risc, a curt termini, la legislatura. O almenys això defensen els republicans.

Ampliant el zoom, la trinxera independentista segueix tan fragmentada com fa un any, ja que el miratge del pacte d’investidura amb la CUP va durar a penes cinc mesos. El principal canvi que ha viscut aquest front és l’inevitable pas del temps, ja que en aquests dotze mesos els dèficits de la taula de diàleg i la seva derivada, la necessitat de buscar una altra via per a resoldre el conflicte de sobirania, ha quedat més palmàriament demostrada per a l’independentisme. Una altra via o pla b sobre la qual tampoc hi ha línies d’acord i que, per exemple, la mateixa ERC, paladí sempre en defensa de la taula, ha començat a esbossar portes endins.

L‘únic suport que manté Aragonès, això sí, el més important, és el pacte de govern amb Junts. No obstant això, els postconvergents són la Nèmesidels republicans i les seves picabaralles són gairebé diaris. Valgui un exemple. Junts injuria la principal aposta estratègica del president, la taula de diàleg, fòrum en el qual, a més, de moment no participen, a pesar que és un espai entre governs.

Junts domina el 50% del Govern i és cert que els postconvergents de dins del Executiu no generen soroll intern. O no almenys com el que provoca el partit i algun dels seus líders, singularment, Laura Borràs. Això no ha evitat algun xoc de caire ideològic, per exemple, amb l’ampliació de l’aeroport del Prat. El primer acord, en ordre cronològic, que va traçar Aragonès va ser amb la CUP. Nou motiu de conflicte, per cert, amb els quals fet i fet són els seus socis en el Govern, Junts, que es van sentir «pontejats». El pacte amb els anticapitalistes obeïa a un interès tàctic de, d’una banda, propiciar la investidura del republicà, i, per l’altre, escorar l’obra de govern cap a l’esquerra, restant pes relatiu a Junts, a l’espai de centredreta.

Intrepideses republicanes

Aquesta quitança de pes relatiu és la que encara propícia les intrepideses d’ERC per no allunyar-se en excés de la CUP, alguna cosa que, vist el succeït aquesta setmana, no sembla que hagi prosperat. I és que els anticapitalistes, el dimecres, van ratificar amb duresa el cop de porta a Aragonès amb motiu de la negociació pressupostària. En els dos camps de joc de la política catalana, el del «dia a dia» i el del procés, les diferències són molt grans. En el primer, el suport del Govern als macroprojectes, com el Hard Rock tarragoní i els JJOO dels Pirineus, entren en col·lisió amb els postulats ideològics de la CUP. I, com ocorre amb Junts, la taula de negociació és entesa com una cosa pròpia d’ERC i una etapa sobre la qual cal passar ja pàgina.

Les relacions entre l’espai ecosocialista i ERC, com tantes altres, sempre oscil·len, com pèndul, entre la cordialitat i el rebuig. Si a principis de segle el sector sobiranista d’ICV sospitava com menjar-li el terreny als republicans, ara és Esquerra la que posa cèrcol a la bossa de votants dels ‘comuns’. El pèndol també ha obrat en aquest any. De la fel de la investidura a la mel dels pressupostos per a acabar, també aquesta setmana, tornant a la fase inicial per compte de la reforma laboral.

El preu de la centralitat

Aragonès arriba a aquest primer aniversari únicament abrigallat, curiosament, per les bones paraules de Salvador Illa. Que sigui el cap de l’oposició aixeca sempre el dubte sobre la sinceritat o l’interès de l’intent de seducció i que la intenció última no sigui provocar una «abraçada de l’ós»’. El socialista acudirà a la conferència que Aragonès dictarà el dilluns en l’MNAC, va dir Illa, per a detectar en quins assumptes es poden construir consensos. Alguna cosa que ERC tracta d’evitar, tret que sigui aritmèticament necessari (com l’acord de la renovació dels càrrecs dels ens de la Generalitat) puix que suposa donar rellevància i visibilitat al seu principal rival en les municipals de dins de 15 mesos.

Fonts republicanes reconeixen tot l’anterior i assenyalen que aquesta aparent solitud és el «preu que cal pagar per estar en el centre». Una centralitat que li suposa tenir moltes «fronteres» i moltes opcions de pacte. I també ser «l’enemic a batre per tots». El pla de la legislatura, afirma una veu d’ERC «serà el mateix, la via àmplia»: intentar pactar amb la CUP i amb els comuns. I és que els republicans sospiten que a mesura que s’acostin les municipals tothom «voldrà apuntar el cap». I fins i tot vaticinen que, ja abans d’arribar a aquests voltants electorals «ens trobarem en moltes votacions tant amb uns com amb uns altres».