Uns 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, van tallar ahir al capvespre l’avinguda Meridiana de Barcelona malgrat que el Departament d’Interior no havia autoritzat la protesta. Entre els manifestants hi havia la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, de Junts per Catalunya.

Convocats per Meridiana Resisteix, l’organització que diàriament es manifesta en aquest eix viari barceloní, els concentrats van ocupar la carretera puntualment a les vuit del vespre i van impedir la circulació de vehicles. L’acte es va fer malgrat la forta presència policial. De fet, hi va haver moments de tensió entre els agents dels Mossos d’Esquadra i alguns manifestants, quan els van demanar que abandonessin el lloc i hi va haver empentes. La Conselleria d’Interior, que dirigeix ​​Joan Ignasi Elena, havia proposat com a lloc de concentració alternatiu una plaça just al costat de la calçada, perquè els manifestants, cada cop més escassos, no interrompessin el trànsit. A la protesta d’ahir dissabte, la primera no autoritzada, s’hi van sentir càntics a favor de la independència, la llibertat i demanant la dimissió del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Els concentrats van portarestelades i una pancarta de «Desobediència, el camí de la independència», entre d’altres. Es talls de la Meridiana van començar el 2019 com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l’1 d’octubre del 2017 i des d’aleshores han evolucionat des d’unes primeres concentracions més nombroses a les darreres, amb poca participació. L’asssistència de Borràs, segona autoritat institucional de Catalunya, va aixecar ahir mateix crítiques de partits com PP i Ciutadans.