La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un dels fugitius més buscats d’Europa. L’arrestat, sota les inicials E. K., àlies DEC, formava part de la llista «EU Most Wanted» publicada per l’Europol que recull més d’un centenar de pròfugs perillosos. Se l’acusa d’estar implicat en el transport de més de 300 quilos d’heroïna des de l’Iran a Eslovènia, fets pels quals s’enfronta a deu anys de presó. A més, en una altra intervenció diferent, però també a Barcelona, va ser arrestat un altre pròfug reclamat per Alemanya per tràfic d’estupefaents.

Considerat per les autoritats policials i judicials d’Eslovènia com un «objectiu d’alt valor», la investigació per a la localització d’E.K. va començar a finals de l’any 2019 amb un contacte permanent entre la Policia Nacional i la Policija d’Eslovènia. El continu intercanvi d’informació va permetre conèixer dades de les entitats falses que feia servir, dels immobles on havia viscut i dels vehicles que havia utilitzat. Així va ser com es va localitzar el seu habitatge en una urbanització de luxe a una localitat barcelonina al costat d’un camp de golf. Les característiques de la zona, i l’existència d’un xat de residents per alertar de qualsevol presència estranya de què pogués formar part l’investigat, van obligar els agents a establir un dispositiu de vigilància en condicions complexes, des d’una zona boscosa .