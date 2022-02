Nou persones van resultar ahir al migdia ferides, tres d’elles de gravetat, en un incendi que declarat a l’hotel Coronado de Barcelona, ubicat al número 134 del carrer Nou de la Rambla al barri de Poblesec. A causa del foc, els Bombers de la Generalitat van desallotjar l’establiment hoteler i van treballar en l’extinció amb una dotzena de dotacions. Les flames es van originar a la tercera planta de l’immoble. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diverses dotacions de Mossos i del Servei d’Emergències Mèdiques, així com també Guàrdia Urbana de Barcelona i Bombers de Barcelona. El foc es va donar per extingit a dos quarts de tres.

Tal com va explicar el cap de guàrdia de Bombers, Gerard Pradas, el cos va rebre l’avís poc abans de l’una del migdia. El foc es va originar en una de les habitacions del tercer pis, tot i que no s’ha pogut valorar a primera vista l’origen exacte de les flames. Pel que fa a la resta d’habitacions i el passadís, apunta, que es van veure afectades sobretot pel fum i la temperatura. «Les tasques d’extinció s’han fet de forma relativament ràpida», va subratllar.

Les causes de l’incendi són desconegudes i s’ha obert una investigació policial per aclarir els fets. Prèviament, els Bombers van prioritzar el rescat de les persones que hi havia a l’hotel. Dues de les que es trobaven a la tercera planta van haver de saltar des de diferents habitacions. «Quan hem arribat hem vist com la segona persona estava saltant, i una primera ja ho havia fet abans», va apuntar Pradas. En aquest sentit, va afegir que van ser els mateixos veïns i els treballadors de l’hotel els que van col·locar matalassos perquè ho poguessin fer.

En total, van resultar ferides 9 persones, de les quals quatre van ser donades d’alta al mateix lloc. Segons la darrera actualització del SEM, hi ha un home en estat crític a l’Hospital Clínic, un home i una dona en estat greu a l’Hospital Vall d’Hebron i dues persones en estat menys greu a l’Hospital del Mar.

Una planta inutilitzada

Pel que fa les instal·lacions, el foc va fer que l’hotel s’hagi quedat sense llum. Així mateix, segons van informar fonts de la policia municipal de la ciutat comtal, la tercera planta de l’edifici ha quedat inutilitzada i no es pot tornar a fer servir. Així entre els cossos de seguretat i els propietaris de l’allotjament estan valorant què s’ha de fer i com s’ha de procedir en el reallotjament de les persones de la resta de plantes.