La presidenta del Parlament, Laura Borràs, té avui l’oportunitat de donar explicacions als grups parlamentaris -reunits a la Junta de Portaveus- sobre la retirada de l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà. Un acatament a la Junta Electoral Central (JEC) que s’ha convertit en una arma llancívola entre independentistes i que ha impactat de ple en els funcionaris. Tot això, sumat a la polèmica per la seva presència dissabte al tall independentista de la Meridiana de Barcelona, que va ser desautoritzat pel Departament d’Interior després d’encadenar més de 850 dies de protesta.

La pressió a Borràs creix per tots els flancs. D’una banda, ERC i CUP exigeixen a la presidenta que els deixi de culpar de les seves pròpies decisions, mentre que Junts espera una rendició de comptes que calmi les crítiques contra ella. De l’altra, el PSC, els comuns i la triple dreta, que retreuen a la presidenta de la cambra haver amenaçat amb desobediències buides «degradant» la institució catalana. I, finalment, el cos funcionarial, que va veure amb incredulitat com se’ls responsabilitzava de la baixa del diputat anticapitalista.

En una entrevista a RAC-1, Borràs es va comprometre a donar explicacions, però a porta tancada, a la Junta de Portaveus, i va descartar una roda de premsa oberta a tots els mitjans de comunicació. No va caure gens bé aquesta pretesa el·lusió de responsabilitats i els grups van començar a fer referència al reglament per intentar que la Mesa del Parlament aprovés que la Junta fos oberta, gravada i difosa públicament, amb «llums i taquígrafs».

La presidenta va canviar de dia la convocatòria, la va avançar dilluns, després que Cs presentés un escrit perquè quedés gravada la sessió parlamentària. Fonts de l’entorn de Borràs al·leguen que la modificació no respon a aquestes maniobres de l’oposició, sinó a «problemes d’agenda» de la presidenta perquè dimarts es poguessin celebrar la Mesa i la Junta de manera continuada com és habitual.

Però aquesta alteració pot no impactar en les peticions, perquè, segons fonts parlamentàries, es podria votar a l’inici de la Junta si aquesta sessió ha de ser o no emesa en directe o, si més no, difosa a posteriori, una possibilitat que veuen amb bons ulls des d’ERC a PSC, CUP, comuns, Cs i PPC.

Desobediència a Interior

El setge dialèctic a Borràs que pren encara més interès després que la presidenta aparegués al tall independentista de la Meridiana, desautoritzat per Interior, amb diputats del mateix grup a la cambra catalana, com Francesc de Dalmasses i Salvador Vergés, en una convocatòria en què es van proclamar consignes contra el Govern, del qual el seu partit en forma part. Un gest que diversos grups de l’oposició van interpretar com una manera de netejar la seva imatge davant dels sectors més radicals de l’independentisme, aquells en què recull més simpaties, per l’acatament a la JEC malgrat la seva retòrica en favor de la desobediència.

En Comú Podem, Cs i PPC fa dies que exigeixen a Borràs que dimiteixi. Una petició que ha pres força per la seva assistència a la Meridiana. «Els càrrecs públics que se salten la llei estan inhabilitats per exigir als ciutadans complir-la», va assegurar Carlos Carrizosa (Cs) a les xarxes socials, alhora que la popular Lorena Roldán la va acusar de maniobrar davant els seus per «redimir-se». El diputat d’Units per Avançar, Ramon Espadaler, va titllar l’acció de Borràs de «trist exercici de populisme» i li va retreure que no obeeixi la Conselleria d’Interior i el seu titular, Joan Ignasi Elena, però sí la JEC, en al·lusió a la retirada de l’escó de Juvillà.