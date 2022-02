El Departament d'Interior deixarà d'aplicar la llei mordassa emparant-se en sentències europees i del Tribunal Constitucional (TC). El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat a Catalunya Ràdio que d'aquesta manera es deixarà de multar aquelles persones que es manifesten "pacíficament", així com a periodistes o fotoperiodistes.

Elena ha defensat que s'han estudiat les opcions jurídicament i que el que es farà és "ponderar" els drets, com el de llibertat d'expressió o de manifestació. Per a Elena "no té sentit" que algú rebi una sanció per mobilitzar-se pacíficament. Els agents continuaran aixecant acta si hi ha incidents però la instrucció dependrà d'Interior.

D'aquesta manera, se separà orgànicament el procés de denúncia del d'instrucció dels expedients, per tal que tinguin una dependència orgànica diferenciada. En concret, la instrucció dels expedients passarà a dependre de la Direcció General d'Administració de la Seguretat.

D'altra banda, Interior i els Mossos treballen en l'actualització del conveni amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya per a l'ús dels elements visuals identificatius per a periodistes. La setmana passada es va produir una nova reunió amb el Col·legi i el Sindicat de la Imatge – UPIFC amb la participació del comissari en cap del cos, Josep Maria Estela, la intendenta Rosca Bosch i el secretari general d'Interior, Oriol Amorós.

Aquestes trobades busquen també reforçar la necessària col·laboració entre la policia i els professionals de la comunicació, segons ha informat Interior.