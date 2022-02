Un dels cinc ferits en l’incendi que dissabte va afectar el tercer pis de l’Hotel Coronado a Barcelona va morir ahir després de ser ingressat en estat crític a l’Hospital Clínic, segons ACN. La víctima és la persona que va resultar amb ferides més greus dels que es van veure afectats per un foc que es va iniciar en una habitació del tercer pis.

Després de permetre que diverses persones pernoctessin ahir a l’establiment, els bombers el van clausurar ahir al migdia per falta de mesures de seguretat. El mateix hotel ha facilitat als 16 turistes que seguien allotjats places a altres establiments de la zona, per la qual cosa finalment no ha hagut d’actuar el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Segons van explicar els bombers, les flames només van cremar aquesta habitació i el passadís, però el fum va convertir tota la tercera planta en una ratera.