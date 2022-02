Dos excursionistes que s’havien perdut a la Pica d’Estats van ser trobats ahir sans i estalvis. El dispositiu de recerca format per Bombers de la Generalitat i Mossos va localitzar la parella al migdia d’ahir a tocar del refugi de Baborte i els va baixar fins al pàrquing del Pont de la Farga a Alins, on havien aparcat el cotxe. Una persona va alertar dissabte a la tarda que un parell d’amics havien sortit divendres per fer bivac a la zona de la Pica d’Estats i que ja haurien d’haver tornat a casa.