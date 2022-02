El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar ahir que els Mossos d’Esquadra deixaran d’aplicar a Catalunya la polèmica «llei mordassa», emparant-se en sentències de tribunals europeus i del Constitucional, ja que considera que no té sentit sancionar manifestants si es mobilitzen pacíficament. Es tracta, doncs, d’un canvi de criteri per fer prevaler els drets fonamentals, com el de la llibertat d’expressió, el de reunió i el d’informació, en la tramitació dels expedients vinculats a la llei de la seguretat ciutadana.

«El que no té sentit és que si una persona es manifesta pacíficament tingui com a conseqüència una multa o que quan un periodista o un fotoperiodista facin una fotografia tinguin com a conseqüència una sanció», va remarcar Elena, que va justificar que aquest canvi s’empara en diverses sentències judicials en què no s’aplica «mimèticament» la «llei mordassa», sinó que es ponderen altres drets bàsics perquè estimen que l’exercici de drets fonamentals «no es pot considerar un delicte». A més, Elena va anunciar que se separarà orgànicament el procés de denúncia per part de la policia i el d’instrucció dels expedients, perquè tinguin una dependència orgànica diferenciada.