Laura Borràs va retre comptes ahir al Parlament sobre la retirada de l’acta de diputat al diputat de la CUP Pau Juvillà després que l’oposició l’acorralés perquè les declaracions fossin públiques. La Junta de Portaveus va acollir la rendició de comptes deu dies després de la baixa del representant anticapitalista i la presidenta va cedir finalment a la pressió i la sessió es va emetre en directe. Entre peticions de dimissió, retrets per contradiccions i acusacions de mentides, encara més després d’haver acudit al tall il·legal de la Meridiana, la presidenta de la cambra va repetir el patró: va defensar que Juvillà va ser diputat fins al dia 4 de febrer i va culpar els funcionaris per actuar «de forma improcedent» en acatar la Junta Electoral Central (JEC).

Borràs va negar en tot moment haver donat instruccions de complir amb l’ordre de l’òrgan administratiu i va descriure que es va trobar amb el registre de la institució «tancat» i amb el Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària (SIAP) «bloquejat» sense el seu permís quan va admetre, però no va autoritzar, la petició de delegació de vot de Juvillà al ple del 3 de febrer, quan la JEC ja donava per confirmat el seu cessament des del 28 de gener, amb noves credencials per a la següent a la llista de la CUP per Lleida rebudes per burofax.

La presidenta del Parlament va continuar defensant que sí que va admetre aquesta delegació i va indicar que no va constar així perquè el sistema no permet diferenciar entre admissió i acceptació, encara que Juvillà no va ser ni convocat al ple, cosa que tant anticapitalistes com morats es van esforçar a destacar.

L’única autocrítica va ser admetre l’«error» d’haver dit a RAC-1 que Juvillà no va votar el 17 de desembre, quan sí que ho va fer, encara que l’assumpte l’afectés directament, argument al qual es va acollir Borràs per rebutjar setmanes després el seu vot.

Sense sortir de la línia d’atac, Borràs va asseverar que els funcionaris van publicar la baixa de Juvillà hores després del ple a la pàgina web sense la seva supervisió, quan la suspensió s’havia de fer efectiva el dia 4 de febrer, no abans, com deixava clar la secretària general, Esther Andreu, en un comunicat dirigit a la Mesa: «No és admissible que els diferents serveis de la cambra executin instruccions abans que la Mesa s’hagi reunit», va defensar, negant haver donat cap ordre en aquest procediment.

Borràs va arribar fins i tot a retreure als serveis de comunicació del Parlament haver publicat un tuit amb una captura del Butlletí Oficial de la Cambra en què es constatava la baixa de Juvillà: «És una actuació totalment improcedent», va dir, encara que el document així ho expliciti.

Per contenir futures suspensions, Borràs va instar els grups a modificar el reglament intern, a crear una Sindicatura Electoral pròpia a Catalunya i a que les forces s’uneixin al Congrés dels Diputats perquè es modifiqui la Loreg i garantir així la «inviolabilitat dels càrrecs electes».

Manca de transparència

Els anticapitalistes van demanar que no es torni a caure en l’«error» que no quadri «el relat i els fets», interrogant-la sobre qui i com va ordenar la suspensió i, sobretot, en quin moment, per comptar des de quan es va generar «una situació de desemparament a Juvillà i als electors».

ERC va retreure a Borràs la «falta de transparència» en la seva gestió de l’assumpte, motiu que va provocar «moments en què es va trencar la confiança», alhora que va lamentar que la presidenta carregués contra el seu predecessor, Roger Torrent, quan ha actuat ara de la mateixa manera. Junts va optar per animar a «reforçar la unitat» sense entrar a defensar de manera tancada Borràs.

El PSC va censurar el «contorsionisme polític» de Borràs que «degrada» la institució, en la línia dels comuns, Cs i PPC, que van exigir la seva dimissió i van denunciar que aquesta és l’enèsima baralla entre independentistes, amb Borràs actuant com a candidata de Junts. Van coincidir, a més, a destacar les «mentides» de la presidenta del Parlament i a retreure-li que atribueixi als funcionaris la responsabilitat de la baixa de Juvillà.

La Junta de Portaveus no s’havia transmès públicament des del 2003 i sempre amb motiu d’atemptats terroristes o per la Guerra de l’Iraq.