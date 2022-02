La Policia Nacional va escorcollar ahir dependències de l’Ajuntament de Cornellà i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, per un presumpte cas de contractació irregular, segons fonts properes a la investigació. Les indagacions neixen de la causa oberta en un jutjat de L’Hospitalet en què estan immers alts càrrecs municipals d’aquesta localitat, encara que l’operació que es va portar a terme ahir la dirigeix un jutjat de Cornellà. El jutge que l’ha ordenat ha decretat el secret d’actuacions. Els agents van detenir el tinent d’alcalde i regidor d’Economia de Cornellà, Sergio Fernández, un exregidor d’Esports i nou tècnics municipals.

Després d’entrar a l’edifici consistorial, els agents es van dirigir a la Regidoria d’Esports, on van escorcollar aquestes dependències buscant documentació. El Jutjat d’Instrucció número 2 de Cornellà ha obert el procés pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i frau a l’administració pública.

En la causa que es tramita al jutjat de l’Hospitalet, on estan imputats des del tinent d’alcalde Cristian Alcázar fins a la mateixa alcaldessa, Núria Marín, hi ha documentació sobre un contracte de serveis per part de l’Ajuntament de Cornellà al Consell Esportiu de L’Hospitalet per un import de més de 70.000 euros. Aquesta línia de recerca és la que ha originat els escorcolls que es van portar a terme ahir a les dependències de l’Ajuntament de Cornellà.

Contracte sospitós

La policia ha seguit la pista d’un contracte d’arbitratges de jocs escolars que el Consell Esportiu de L’Hospitalet va formalitzar l’any 2018 amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i pel qual es va tramitar una pòlissa de crèdit de 25.000 euros i un aval. En un atestat, els agents de la Udef assenyalen que «hi ha dubtes raonables sobre l’efectiva prestació dels serveis contractats» amb l’Ajuntament de Cornellà i que, més aviat, suposen una «simple figura instrumental» per desviar un percentatge del 10% de benefici al Consell Esportiu de L’Hospitalet, cosa que qualifiquen de «comissió il·legal».