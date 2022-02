La Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació demana 12 anys de presó per a l’històric neonazi Pedro Varela per enaltiment, justificació i negació de l’Holocaust i per delictes d’incitació a l’odi contra jueus, immigrants, musulmans i homosexuals, entre d’altres, així com el tancament definitiu de la Llibreria Europa de Barcelona.

La Fiscalia sol·licita en el seu escrit d’acusació aquesta pena per a Varela, que ja va ser condemnat el 2010 per uns fets similars, per continuar fent una difusió i distribució «massiva i indiscriminada» de continguts basats en la «cultura de l’odi supremacista» entre els anys 2006 i 2016, amb posterioritat als delictes recollits en aquella sentència. En el seu escrit, el ministeri fiscal acusa també cinc persones més, membres de la direcció de l’Associació Cultural EO de la qual depèn la Llibreria Europa, per als quals demana una pena de vuit anys de presó per promoure i distribuir aquest pensament que fomenta l’«odi i la discriminació». Segons la Fiscalia, tots ells formaven part d’un «entramat organitzatiu perfectament estructurat» anomenat Associació cultural EO, del qual Varela és l’«ideòleg» i el «màxim responsable de la seva estructura comercial».