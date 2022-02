La magistrada del jutjat penal número 1 de Barcelona ha dictat aquest dimecres una ordre de recerca i captura d'un acusat de difondre públicament dades personals de la víctima de la 'manada' de Pamplona. L'home no s'ha presentat al judici d'aquest dimecres per un delicte contra la integritat moral i un de revelació de secrets per publicar en un fòrum d'internet el nom, cognoms, DNI, data de naixement, lloc de residència, universitat i una foto de la jove violada durant els 'Sanfermines' del juliol del 2017. Fiscalia, acusació particular i popular li demanen entre dos anys i mig i tres anys de presó, 6.000 euros de multa i 5.000 d'indemnització a la víctima, mentre que el seu advocat, que demanava l'absolució, ha renunciat a la defensa.

Es tracta d'un veí d'Horta-Guinardó, d'uns 40 anys, exmilitar i amb antecedents, que, durant la fase d'instrucció, l'acusat va dir que només va penjar en un fòrum una captura de pantalla feta d'una altra pàgina web pública. Per fer-ho es va connectar al wifi d'una veïna.