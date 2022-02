Les finques embargades a CDC perquè torni 6,6 milions d’euros al Palau de la Música per l’espoli seran per als creditors de l’extinta formació, segons ha resolt el Tribunal Suprem, per la qual cosa l’Audiència de Barcelona no haurà de decidir si PDeCAT o JxCAT assumeixen aquest deute com a successors. La decisió recaurà sobre el jutjat mercantil que està tramitant el concurs de creditors de Convergència. L’entitat cultural pot reclamar aquesta quantitat en aquest òrgan judicial

La secció desena de l’Audiència de Barcelona recorda que el Suprem va acordar que la competència per resoldre sobre els hereus de l’antiga Convergència requeia en el Jutjat Mercantil 9 de Barcelona, on aquesta formació va presentar el març del 2020 concurs voluntari de creditors, per la qual cosa descarta decidir sobre si algun partit és el successor de CDC. D’aquesta manera, les finques embargades pel cas Palau passen a formar part de la massa de creditors. La sentència pel saqueig del Palau de la Música, perpetrat pels seus exresponsables Fèlix Millet i Jordi Montull, va ordenar el decomís d’aquests 6,6 milions d’euros a CDC i va condemnar el seu extresorer Daniel Osàcar pel cobrament de comissions il·legals de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, en una sentència que el Tribunal Suprem va confirmar l’abril de l’any passat. Un mes després, l’Audiència de Barcelona va iniciar l’execució de la sentència, elevant a definitius els embargaments preventius de les 15 seus de CDC, alhora que va acordar que aquestes quantitats es destinarien al pagament de les indemnitzacions al Palau de la Música. Una vegada tancada la porta de l’Audiència de Barcelona, el Palau de la Música podria ara reclamar el deute a CDC a través, precisament, del concurs de creditors i, fins i tot, plantejar que el PDeCAT es faci càrrec dels pagaments com a successor.