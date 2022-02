El jutjat de vigilància penitenciària número 2 de Catalunya manté el segon grau de presó per a l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet. La magistrada ha desestimat el recurs de Millet contra la resolució de la Secretaria de Mesures Penals, després que la junta de tractament de la presó de Brians 2 acordés per unanimitat mantenir-li el segon grau (règim ordinari). La defensa va al·legar que el condemnat té 85 anys i que pateix una "malaltia greu i irreversible" amb "dependència de terceres persones". D'acord amb l'informe mèdic forense, el jutjat conclou que, si bé té una patologia "greu, irreversible i incurable", no es troba en un estat que li impedeixi el compliment de la pena o que n'afecti la dignitat si continua a la presó.

La defensa de Fèlix Millet havia reclamat el tercer grau en advertir d'un estat de salut delicat que li impossibilita qualsevol activitat normal a la presó, a l'empara del reglament penitenciari, que contempla "raons humanitàries i de dignitat personal" quan el condemnat pateixi una "malaltia molt greu amb patiments incurables" i sigui molt difícil que torni a delinquir.

La documentació analitzada per la magistrada assenyala que Millet pateix un estat de vulnerabilitat física, per problemes de mobilitat, dèficit visual i auditiu, entre altres, però que "en el moment actual es troba estable" i que no detecten cap símptoma de "risc vital a mitjà curt termini" ni alteracions cognitives "rellevants".

El jutjat conclou que no es compleixen els requisits que exigeix el reglament penitenciari per al tercer grau. També indica que Millet encara no ha complet la quarta part de la pena imposada, de 8 anys i 20 mesos de presó –la complirà a l'octubre- i que els informes de la junta de tractament recullen que, si bé ha participat en el programa 'Para i pensa', no assumeix plenament els fets comesos.

La magistrada tampoc considera que es compleixi el requisit de pagament de la responsabilitat civil per "l'important enriquiment il·lícit" que va cometre, tot i els intents de reparació del dany causat. La defensa havia al·legat l'esforç reparador en aportar més de 5 milions d'euros i en tenir tot el patrimoni embargat.