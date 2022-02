La Secció Quarta Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha rebutjat la mesura cautelar per suspendre els acords de la Junta Electoral Central de 20 i 27 de gener que van deixar sense efecte la credencial com a diputat del Parlament de Pau Juvillà després d’haver estat condemnat a sis mesos d’inhabilitació i a pagar una multa de 1.080 euros per negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx a la Paeria de Lleida durant el període electoral del 2019, quan era regidor.

El tribunal recorda que l’acord de la JEC de 20 de gener va declarar que concorria en Juvillà la causa d’inelegibilitat sobrevinguda prevista a la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg), per haver estat condemnat per sentència no ferma, dictada el 14 de desembre de 2021 per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la pena de multa de tres mesos amb una quota diària de 12 euros i inhabilitació especial per a l’exercici de càrrecs públics electius i de funcions de govern i administració, siguin a nivell local, provincial, autonòmic, estatal o supranacional per temps de sis mesos, per considerar-lo responsable d’un delicte de desobediència.

Els magistrats destaquen que els al·legats de Juvillà en la seva petició de mesura cautelar són «genèrics i allunyats de l’examen dels acords» de la Junta Electoral, i per això no veu raons per canviar el criteri que ja va fixar en casos anteriors on la JEC va apreciar la mateixa causa d’inelegibilitat sobrevinguda.