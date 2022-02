Els Mossos d'Esquadra han advertit que Catalunya és l'epicentre de la producció de marihuana a Europa i que aquesta xacra s'expandeix en l'economia formal i és la porta d'entrada a la delinqüència en un context de crisi econòmica i pobresa, ja que el 53% dels detinguts no tenien antecedents.

Així ho han alertat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, i el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Joan Carles Granja, que han mostrat la seva preocupació per l'expansió del cultiu i tràfic de marihuana a Catalunya, després de detenir el 2021 1.998 persones, desarticular 35 xarxes, desmantellar 662 plantacions i intervenir gairebé nou tones d'aquesta droga.

A més de detectar cada vegada una major connivència de les xarxes dedicades al cultiu i tràfic de marihuana amb sectors de l'economia formal, els Mossos han alertat que aquesta activitat suposa l'entrada al món delinqüencial de persones sense antecedents a Espanya, en la seva majoria procedents d'altres països però també espanyols en situació vulnerable en un context de crisi econòmica, precarietat laboral, cronificació de la pobresa i fatiga pandèmica.

La radiografia

Des del 2015, quan els Mossos van advertir que el cultiu i tràfic de marihuana començava a arrelar seriosament a Catalunya, han desarticulat 196 xarxes, d'elles 35 l'any passat, en què en total van permetre decomissar 826.967 plantes -un augment del 212% pel que fa a 2020- i 8,90 tones de marihuana i es van desmantellar 662 plantacions, una mitjana de dotze a la setmana.

Les plantacions d'interior suposen el 65% de les detectades a Catalunya, que punxen la llum -en un any es va registrar un perjudici econòmic a les companyies elèctriques valorat en 4,6 milions-, mentre que les exteriors es concentren en zones rurals, encara que últimament també repunten a les àrees metropolitanes i a Tarragona, tant en petits cultius com en grans campaments que utilitzen maquinaria pesada.

Diners fàcils

El cultiu i tràfic de marihuana suposa un "gran negoci" i una "gran oportunitat", segons Granja, ja que permet un "enriquiment fàcil", ha detallat Elena, davant el que Catalunya es manté com l'epicentre a Europa de la producció d'aquesta substància per a la seva posterior distribució, com més al nord a un major preu.

Malgrat que els Mossos no han detallat les xifres econòmiques que mou aquest sector, han donat un exemple que permet veure la magnitud d'aquest negoci il·legal: la producció d'una plantació interior d'uns 50 metres quadrats (712 plantes que donen uns 12 quilos en una collita) comporta una inversió inicial de 6.000 euros.

Amb una única collita -se'n poden fer fins a quatre en un any- el benefici es dispara fins als 25.200 i els 32.400 euros, ja que el preu del quilo oscil·la entre els 2.100 i els 2.700 euros.

Això ha provocat que a Catalunya s'hagin assentat "aconseguidors" o "brokers" que enllacen mercats, territoris i xarxes criminals en funció de l'oferta i la demanda, regint-se amb criteris especulatius.

Porta d'entrada a la delinqüència

Dels 1.998 detinguts l'any passat a Catalunya per cultiu i tràfic de marihuana, més de la meitat, 1.066 -el 53%-, no tenien antecedents policials a Espanya, la qual cosa constata, segons els Mossos, que moltes persones entren al món delinqüencial atrets pels diners fàcils del tràfic de marihuana.

D'aquests mil detinguts sense antecedents, tres de cada quatre són estrangers, que en la majoria de les ocasions arriben directament a Catalunya per integrar-se a les xarxes de tràfic de marihuana -com abans ho feien per a un altre tipus de delictes, com per exemple els robatoris en pisos- i la resta són espanyols.

Hi ha molts factors que expliquen aquest fenomen, segons Elena, d'una banda la cerca de l'enriquiment fàcil, però també la crisi econòmica, la desestructuració social, la fatiga pandèmica, la cronificació de la pobresa.

S'expandeix com una taca

Com va passar amb el boom immobiliari i sempre que hi ha hagut una activitat que genera grans beneficis, el tràfic de marihuana s'expandeix com una "taca" a d'altres sectors legals, ja que és un focus d'atracció en l'activitat normalitzada, segons Elena.

En aquest sentit, els Mossos han advertit que han trobat evidències de la "connivència" d'algunes empreses legals amb els conreadors de marihuana, com per exemple subministradores de material industrial per al cultiu o mà d'obra per muntar les instal·lacions o immobiliàries.

Es tracta d'una connivència que s'ha detectat tant en empreses com amb persones concretes, com per exemple lampistes als quals s'ha vist col·laborar amb diverses xarxes en la instal·lació de plantacions "indoor", a canvi de grans sumes, o persones amb problemes per llogar algun local que sucumbeixen a una oferta temptadora per un preu per sobre de mercat.

Un ecosistema hostil

Però no tot és "diners fàcils" al món de la marihuana, perquè més enllà de la persecució policial, qui s'incorpora a aquest sector s'enfronta a "ecosistema hostil", amb tres morts anuals en els últims quatre anys per narcoasalts i enfrontaments entre grups rivals.

De fet, Granja ha assegurat que un dels factors que més els preocupa és la violència d'aquests grups, amb represàlies entre bandes rivals i la protecció "fèrria" de les seves plantacions -amb paranys que disparen perdigons o tanques electrificades, per exemple-.

Els Mossos reconeixen que hi ha una "xifra negra" que queda oculta respecte a la violència entre els grups de narcos, ja que no es denuncien tret que ho vegi algun testimoni.

Malgrat això, el 2021 els Mossos van registrar 107 narcoasalts -molts d'ells en què es feien passar per falsos policies o falsos compradors-, tres segrestos, vuit detencions il·legals i tres homicidis -a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), Rubí (Vallès Occidental) i Navarcles (Bages)-.

Però la violència no queda només entre els grups rivals, sinó que el 2021 els Mossos van detectar nou narcoasalts en què les bandes es van equivocar de lloc -en cinc domicilis i quatre naus industrials-, amb l'ensurt que va comportar per a les víctimes, alienes al món delinqüencial.

Com combatre-ho

Per fer front a l'expansió d'aquest fenomen -davant el risc que si no s'actua les dades es vagin doblant en un quinquenni-, els Mossos d'Esquadra doblaran els efectius de l'àrea central de delictes econòmics -que passaran de la trentena a uns seixanta agents- per perseguir els narcos en el blanqueig.

Les plantacions són fàcils de detectar per a la policia, el transport cada vegada és més sofisticat -en ocasions han arribat a congelar la marihuana perquè no es detecti- i els Mossos volen plantar cara ara també a l'estructura de blanqueig per assestar cops definitius a aquestes xarxes.

També potenciaran la col·laboració policial a escala espanyola i europea, intensificaran l'especialització per adaptar-se a la "metamorfosi" constant del sector i posaran en funcionament a Barcelona un nou magatzem central per dipositar i custodiar amb més seguretat totes les drogues intervingudes.