El Parlament de Catalunya és, de moment, l’única institució a Espanya que investigarà què va passar a les residències de gent gran durant la pandèmia del coronavirus. Hi han perdut la vida un terç dels morts per coronavirus, més de 9.000 residents. Els grups parlamentaris d’ERC, JxCat i PSC van aprovar ahir la creació d’un grup de treball, compost per experts designats pels partits, que haurà d’aclarir què va fallar als centres, qui té responsabilitats directes i què cal fer perquè no torni a passar mai. Les associacions de familiars tenen poques esperances que aquest treball doni fruits i prefereixen una comissió d’investigació dins de la cambra i amb compareixences públiques. «Ens han fet un gol», afirma una entitat.

La reguera de morts no deixa de créixer dia rere dia, encara que avui, després de la reeixida campanya de vacunació, la realitat és ben diferent. Fa tot just dos anys els morts als geriàtrics es comptaven a centenars. Molts avis van morir esperant un trasllat hospitalari que no va arribar mai, i als centres més afectats, els cadàvers van romandre hores als llits mentre esperaven l’arribada de la funerària.

En aquells primers mesos de pandèmia, pocs familiars van poder donar el darrer adéu als seus parents i molts carregaran amb un pes enorme per haver-los internat als geriàtrics. Els treballadors no podien fer res més i havien de fer servir bosses d’escombraries per imitar mascaretes, guants o equips de protecció individual. Faltava material, faltaven mans i la desfeta va ser espantosa.

Aquest és el relat del que, fins avui, se sap que va passar durant les primeres setmanes als geriàtrics catalans. Però els familiars fa molt de temps que demanen explicacions. «Volem saber qui va prendre les decisions, qui va impedir que arribessin les ambulàncies, si hi va haver negligències, maltractament i abandó. I qui n’és el responsable», insisteix Maria José Carcelén, portaveu de la coordinadora de familiars de residències 5+1. «Això ha estat una massacre i cal fer una investigació a fons per saber la veritat de tot el que ha passat, n’hi ha molts que estan fent negoci en aquest sector», va assegurar també Robert Martínez, membre del Moviment Residències Catalunya.

La polèmica per la comissió d’investigació de residències a Catalunya ve de lluny. Al primer ple monogràfic que va fer el Parlament després de l’aturada de la primera onada, els grups polítics van acceptar, per unanimitat, crear una comissió d’investigació per aclarir els fets. La idea era programar compareixences públiques d’un llarg llistat de convidats, entre ells el conseller Chakir el Homrani, el president Pedro Sánchez o el ministre Salvador Illa. Amb la convocatòria d’eleccions catalanes el febrer del 2021, aquesta comissió va decaure. I després de la composició del nou Parlament els suports per reprendre-la van canviar.

Al setembre, el PSC va proposar establir un grup de treball, format per experts en atenció sanitària i cures, que investigués l’assumpte. ERC i JxCat van acceptar la idea, i finalment la van aprovar ahir en comissió parlamentària. «Cal saber què va passar però sense que el debat polític entorpeixi aquesta seriosa tasca de recerca», va justificar el diputat socialista Raúl Moreno. «Caldrà escoltar famílies, sindicats, treballadors, patronal..., tothom ha de donar la seva versió», va prometre Moreno.

També Vox va votar-hi a favor, cosa que el partit d’extrema dreta no va fer a la Comunitat de Madrid, on va avalar el tancament de la comissió d’investigació de les residències. La resta de grups parlamentaris (comuns, CUP i Ciutadans) van decidir abstenir-se.