Tots els col·legis professionals de l'àmbit de la salut de Catalunya han demanat aquest dijous als governs espanyol i català que mantinguin els fons extraordinaris per la covid-19. Les corporacions recorden que la pandèmia i els seus efectes no han acabat i reclamen que es consolidin els recursos addicionals. "Havent arribat a l’etapa de control de la pandèmia, es fa imprescindible entendre i reconèixer que encara no ha acabat i que el sistema sanitari necessita reforços, tant pressupostaris com de recursos humans, per fer front a l’activitat habitual i per estar preparat per a noves onades o noves pandèmies", asseguren en un comunicat conjunt.

Segons el manifest, "cal en aquests moments recuperar l’agenda d’actuacions recollides al document '30 mesures per enfortir el sistema de salut', elaborat pel comitè d’experts, alhora que es fa imprescindible i prioritari mantenir i consolidar la dotació de recursos econòmics addicionals per fer front a diversos reptes".

Pel que fa a l’activitat assistencial, cal recuperar l’activitat assistencial no covid, a més de dur a terme campanyes de vacunacions, potenciar la salut mental i atendre les conseqüències i seqüeles de la covid-19, entre altres prioritats.

Pel que fa a la renovació estructural del sistema sanitari, consideren que cal tenir en compte la necessitat d’incorporar-hi no només més metges i infermeres, sinó també nous perfils professionals per enfortir àmbits específics com l’atenció primària, les urgències, la salut mental o la salut pública, i per abordar la "desburocratització" de l’activitat dels professionals assistencials, tot mantenint l’imprescindible equilibri territorial per assegurar l’equitat per a tots els ciutadans.

Pel que fa a la transformació organitzativa del sistema sanitari i, especialment, de l’atenció primària, veuen necessari dotar-lo de "més agilitat", en un procés liderat pels professionals, els quals han de disposar d’eines de gestió més efectives i d’un sistema retributiu i d’unes condicions laborals i professionals més justos.

Tots aquests canvis i transformacions, també contemplats al Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, "s’han d’endegar de manera prioritària i urgent, liderats pels mateixos professionals, per tal de fer possible a mig i llarg termini el sosteniment del sistema sanitari públic i la seva qualitat".

Els signants demanen els recursos suficients perquè això sigui realitat i que aquests no hi siguin de manera provisional ni conjuntural, sinó que es consolidin per fer efectius i sostenibles tots aquests objectius. En conseqüència, demanen que es mantinguin els fons estatals covid-19 i que deixin de considerar-se extraordinaris. "D'una banda, perquè la pandèmia no s’ha acabat i, de l’altra, perquè ha evidenciat la necessitat de canvis urgents al sistema que caldrà finançar".

El comunicat està signat pels col·legis de dietistes–nutricionistes, fisioterapeutes, odontòlegs i estomatòlegs, podòlegs, de Psicologia i de Treball Social, així com els consells de col·legis de farmacèutics, infermeria, metges i veterinaris.