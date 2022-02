El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va xifrar en 12 milions d’euros el cost de finançar l’hora d’activitats extraescolars al setembre a tots els centres educatius de Catalunya per garantir que els alumnes que ho desitgin puguin romandre a l’escola entre dos quarts de quatre i dos quarts de cinc de la tarda.

Fins ara, el Departament d’Educació no havia apuntat públicament cap xifra després que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray es comprometés -poc després d’anunciar juntament amb el president l’avenç de l’inici del curs escolar al 5 de setembre i la jornada intensiva de nou a una del matí al setembre per a infantil i primària, i davant les protestes de part de la comunitat educativa-, a que els alumnes podrien romandre al centre fins a dos quarts de cinc de la tarda com sempre, tenint en compte que d’una a dos quarts de quatre es mantenia el servei de menjador i que de dos quarts de quatre a dos quarts de cinc les escoles organitzarien activitats de lleure que pagaria el Departament.

Els cinc sindicats presents a la Mesa Sectorial d’educació van convocar per a avui una concentració a les portes del Departament pel canvi unilateral del calendari.